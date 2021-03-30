Элитные квартиры Агутина, Чеховой и Пьехи оказались под угрозой из-за жуткого пожара

На севере столицы потушен пожар в 34-этажном элитном доме в фешенебельном ЖК "Аэробус". Среди знаменитостей, имеющих там квартиры, – Ефим Шифрин, Анфиса Чехова, Стас Пьеха, Александр Жулин, Леонид Агутин, и многие другие.
По данным МЧС, в здании загорелся фасад – с 27 по 31-й этажи. Жильцов оперативно эвакуировали. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России.
Информация о возгорании поступила в 18:36 по мск, пожар был потушен в 20:57. Движение в районе данного дома затруднено. Данных о пострадавших не поступало.
Известно, что элитный дом был введен в эксплуатацию в 2008 году. Здание оборудовано новейшими системами пожаротушения, но два его этажа изначально были отданы под кафе, офисы и магазины.
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