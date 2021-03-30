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Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

Элитные квартиры Агутина, Чеховой и Пьехи оказались под угрозой из-за жуткого пожара

В доме на севере Москвы, где произошло ЧП, проживает множество российских звезд.
прочитано 381 раз

На севере столицы потушен пожар в 34-этажном элитном доме в фешенебельном ЖК "Аэробус". Среди знаменитостей, имеющих там квартиры, – Ефим Шифрин, Анфиса Чехова, Стас Пьеха, Александр Жулин, Леонид Агутин, и многие другие.

Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

По данным МЧС, в здании загорелся фасад – с 27 по 31-й этажи. Жильцов оперативно эвакуировали. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России.

Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

Информация о возгорании поступила в 18:36 по мск, пожар был потушен в 20:57. Движение в районе данного дома затруднено. Данных о пострадавших не поступало.

Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

Известно, что элитный дом был введен в эксплуатацию в 2008 году. Здание оборудовано новейшими системами пожаротушения, но два его этажа изначально были отданы под кафе, офисы и магазины.

Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

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Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Автор: 30 марта 2021, 22:05 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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Москву заволокло дымом от страшного пожара в ТЦ "РИО"

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