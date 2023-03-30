Первую очередь Троицкой линии планируется открыть в 2024 году – Собянин

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Четверг 30 марта

17:12"Они уже вместе": пережившие развод Самойлова и Джиган ждут пятого ребенка 16:50Почему похудеть не выходит даже на диете – ответил врач 16:00Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки 15:41Роскошные волосы всем на зависть: 6 секретов ухода 15:20"Разбитое сердце": стало известно об уходе Ахеджаковой 15:00"Онкология": свалившейся на сцене МакSим поставили страшный диагноз после вызова скорой 14:30Пытавшийся провезти в животе наркотики москвич умер на борту самолета 14:00На Арбатско-Покровской линии метро Москвы на пути упал человек 13:40Розыск и конфискация имущества: скандалиста Петрова предложили отправить на фронт 13:20"Семья уже привыкла": SHAMAN занимается самоудовлетворением на глазах у жены 12:40Орет в микрофон как блаженная: безголосая жена Тарасова запела вслед за Бузовой 12:00"Единственный лузер в мире": избитая Муцениеце похоронила Прилучного 11:20За какое время житель Москвы сможет заработать на "квадрат" недвижимости 11:00"Наглая старая мумия!": циничную зазнайку Долину погнали в шею 10:20Экономия стала главным трендом на рынке арендной недвижимости Москвы 10:00"Прежде чем что-то делать, надо подумать": Орбакайте врезала опальной матери 09:40Половина россиян занимались ремонтом в 2022 09:20Скидки до 40%: как сэкономить при покупке квартиры 09:00"Организм разрушен": Врач обрубил Костомарову последнее 08:40"Смог выдержать неделю": оставшийся без секса любимчик Пугачевой сбежал с "Дома-2" 08:20Какие болезни представляют угрозу весной: объяснил врач 08:0047% россиян отказали в ипотечных каникулах 06:59На Западе зазвучала правда о спецоперации России на Украине 06:13Как одеваться стильно и быстро: объяснил стилист 04:31Извержение вулкана на Курильских островах засняли на видео 02:03Элитное жилье все чаще берут в рассрочку 00:13Алексеев день: что нельзя делать 30 марта 22:24Молодая жена Цекало шевелит рукой между ягодиц: Нравится, когда душат 21:08"Рот закрой и молчи": Соколов из "Маленькой Веры" приложил предавших Россию звезд 20:30"Снова мама": после развода Брежнева сообщила о рождении ребенка 20:00"Как бабка Ежка": сморщенная жена бросилась на Николаева после тайного интима с Королевой 19:30"Выбросило на обочину": в Подмосковье спасли лосиху после ДТП 19:00Народные средства для мытья пола: как сэкономить на уборке 18:44"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие 18:00"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена 17:20"Фильмы не для детей": в чем особенности корейского кино 17:01"Был очень сильным": Авербух поставил крест на будущем Костомарова 16:47Знаменитая актриса прямо ответила на вопрос об отношениях с мужем Немоляевой 16:20"Ты нюхаешь?": подышавший "особым запахом" с Путиным иноагент Смольянинов потерял рассудок 16:03"Дети страдают": зачем ребенку психиатр и чем он может помочь 15:40"Отдельное счастье": Получившая намек от SHAMAN Собчак призналась в совершенной измене 15:20"Здоровья": 36-летняя Глюкоза объявила о беременности 15:00"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели 14:40"Гомосексуалист": мечтающий увидеть Киркорова в колготках Галкин* получил жесткий ответ 14:20Подростки из Подмосковья убили мать знакомой за вознаграждение 14:00Ничего особенного: зажравшаяся Буланова вытерла ноги о своего молодого любовника 13:40"Останусь уродом": лицо изувеченного хирургом любимчика Пугачевой превратилось в ряху 13:20"СПИД": тяжелобольному Цискаридзе вынесли страшный приговор 13:00Брошенная Чумаковым Ковальчук предъявила новорожденного малыша на рассвете: Доброе утро 12:40"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Первую очередь Троицкой линии планируется открыть в 2024 году – Собянин

Первую очередь Троицкой линии планируется открыть в 2024 году – Собянин
92

В следующем году в районе Теплый Стан откроется станция метро "Генерала Тюленева".

Готовность станции превысила 50%, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что "Генерала Тюленева" войдет в состав Троицкой линии.

Станция позволит жителям Теплого Стана экономить в поездках до 20 минут в день. "Генерала Тюленева" разгрузит Сокольническую и Калужско-Рижскую линии.

Новая ветка протянется через юго-запад столицы и придет в Новую Москву. Длина Троицкой линии составит 40 километров, она будет второй по масштабу после Большого кольца (БКЛ), уточнил Собянин.

По словам градоначальника, возле станций будущей линии живет более миллиона человек. Еще несколько сотен тысяч учатся или работают в этих районах.

"На Троицкой линии будет 17 станций и пересадки на МЦК, БКЛ, Сокольническую и Калужско-Рижскую ветки, а также на перспективную Бирюлевскую", – написал Собянин.

Первая очередь длиной 25 километров откроется в 2024 году. Ветка протянется от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Готовность участка – около 60%.

В 2023 году Солнцевская линия метро придет в аэропорт Внуково, сообщил ранее Собянин. Станцию соединят подземным вестибюлем с Терминалом "А" и аэроэкспрессом.

В Москве 1 марта полностью открылась Большая кольцевая линия метро. Пассажиры экономят на поездках от 35 до 45 минут. Улучшилось транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столицы и области.

30 марта 2023, 15:41
Изображение: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин: Открытие БКЛ позволит привлечь более 5,2 трлн рублей частных инвестиций

Собянин: В 2023 году метро придет в аэропорт Внуково
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек – Собянин

Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек – Собянин
На южном участке Московского скоростного диаметра достраивается новый мост. Движение по Сабуровскому мосту запустят в 2023 году. Об этом в своем

За какое время житель Москвы сможет заработать на "квадрат" недвижимости

За какое время житель Москвы сможет заработать на "квадрат" недвижимости
На срок повиляла льготная ипотека. Российская столица, будучи одним из лучших городов Европы по уровню жизни, качеству транспорта, доступности социальной инфраструктуры и другим показателям, каждый год привлекает тысячи новых жителей как из регионов, так и из других стран. Однако накопить на жилье в Москве становится все труднее.

Собянин: МСД планируют полностью открыть в этом году

Собянин: МСД планируют полностью открыть в этом году
Трасса протянется на 68 километров и соединит крупнейшие вылетные магистрали столицы. Полное открытие Московского скоростного диаметра (МСД) состоится в 2023 году. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала "ТВ Центр".

Экономия стала главным трендом на рынке арендной недвижимости Москвы

Экономия стала главным трендом на рынке арендной недвижимости Москвы
В Москве вырос спрос на бюджетную недвижимость. Москва – многомиллионный мегаполис, который по уровню жизни, возможностям и перспективам ничуть не уступает европейским столицам. Именно поэтому город привлекает внимание жителей остальных регионов России, а также зарубежных стран.

Половина россиян занимались ремонтом в 2022

Половина россиян занимались ремонтом в 2022
Чаще всего выполнялись косметические работы. В прошлом году 51% россиян ремонтировали собственное жилье. Чаще всего речь шла о работах косметического характера.

Скидки до 40%: как сэкономить при покупке квартиры

Скидки до 40%: как сэкономить при покупке квартиры
Эксперт предложил несколько способов. Несмотря на постепенное восстановление отечественного рынка недвижимости, динамика спроса в начале года была все же отрицательной. Одной из главных причин падения интереса россиян к покупке жилья называют изменение условий льготной ипотеки и отказ ЦБ РФ от ставок, приближенных к нулевому проценту.

Выбор читателей

28/03ВтрХуже Панина: окативший спермой кровать Милохин рассказал про бывшего парня 28/03Втр"Чудо природы": родившая от Бероева скруглившаяся Алферова похвасталась малышом 29/03Срд"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели 29/03Срд"Как жаль": не дожившего до 90 лет Ширвиндта оплакивают близкие 29/03СрдБрошенная Чумаковым Ковальчук предъявила новорожденного малыша на рассвете: Доброе утро 29/03Срд"В туалете": заглянувшая в трусы Малышева растянула щель для пластикового члена