Собянин: В 2023 году метро придет в аэропорт Внуково

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Понедельник 20 марта

16:20Какие женщины привлекают успешных мужчин? Ответила психолог 16:00"Не удалось спасти": стало известно о смертельной трагедии в группе CREAM SODA 15:40Все в порядке: Трогательная история спасения осиротевших крольчат попала на видео 15:20Как не заболеть в межсезонье: объяснил врач 14:40"Наконец-то": Разыгравшая роды Орлова предъявила настоящую мамочку 14:20По стопам Волочковой: Раздвинувшая ноги донельзя Тодоренко удовлетворила мужика под камерами 13:40"Нужны продукты": живущий впроголодь Куклачев борется за каждую копейку 13:20"Убивают": Близкий друг раскрыл правду о состоянии оказавшегося на грани смерти Костомарова 13:00"Харламов убит": Асмус жестко отомстила бывшему мужу 12:40На шестом месяце: Фото Ковальчук с беременным пузом слили в Сеть 12:20В Москве дворник нашел у многоэтажки похожий на гранату предмет 12:00Начался сезон наводнений: как спасти дом 11:40Стоять и плакать: что случилось с могилой через пять лет после смерти Табакова 11:20Скидки в новостройках Москвы достигли 40% 11:00"Меня не устраивает": Жена сбежала с детьми от ухлестывающего за Волочковой Джигурды 10:40Как платить меньше за услуги ЖКХ: объяснил эксперт 10:20"Не понимала, где находится": Новые подробности состояния МакSим после срыва концерта 10:20Отдавший самое ценное Киркоров показал дорогого ему человека: Вечный сердцеед 10:00"Ценю и уважаю": Пережившая потерю Семенович призналась в появлении новой любви 09:40Так уже пятый год: на Новодевичьем кладбище поражены поведением вдовы и состоянием могилы Этуша 09:20Ухудшение финансового положения оживило рынок недвижимости в Москве 08:50"В бедную семью": Удравшая из России с вещами Бородина сдала детей 08:20Рецепт классической королевской ватрушки от Юлии Ковальчук 08:00"Порочный круг": как недосып влияет на качество жизни 06:10Белые танцующие собаки стали новым хитом в Сети 04:23Шок: на видео попала любовь лисицы и человека 02:42Зачем люди причиняют боль во время секса 00:13Божья Матерь "Споручница грешных": какой праздник отмечается 20 марта 22:16Ограбление века: муравей стащил из ювелирки огромный бриллиант 20:21Рецепт сладкой и безвредной запеканки от Михалковой 20:00"Не моя проблема": оказавшуюся в больнице Клаву Коку погнали в шею 18:00"Ужасно": врач заявила о серьезных последствиях громкого инцидента с певицей МакSим 17:46Обнаглевшей Бабкиной публично врезали за наглость: Улетела 17:06"На исходе": певица Слава призналась в неизлечимой болезни 16:40"На весь поселок": Джиган рассказал о причинах расставания с Самойловой 15:23"Ситуация безвыходная": тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов 14:50Потрясение: Проскурякова довела Николаева на глазах у многотысячной публики 14:07Схватившая детей беременная жена Прилучного сбежала в другой город: Это неизбежно 13:15Объявлены причины срыва концерта МакSим: Деньги решают все 12:01"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море 10:55Животик виден издалека: 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка? 08:50Женитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева 08:30Как избавиться от неприятных запахов в квартире? Советы эксперта 08:10Вдвоем на острове: Лучшие направления для романтического путешествия 06:08"Сожрали, е-мое!": нападение кровожадных оленей на рыбака сняли на видео 04:16Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию 02:07Почему нос не дышит после ринопластики 00:03Константинов день: что нельзя делать в праздник 19 марта 22:37Счастливое число. Как его найти и правильно использовать? 20:15Расцветаем весной: составляем женственные образы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: В 2023 году метро придет в аэропорт Внуково

Собянин: В 2023 году метро придет в аэропорт Внуково
24

Солнцевскую линию продлят до воздушной гавани.

Доехать от Москвы-Сити до аэропорта Внуково на метро можно будет за 40 минут. О продлении Солнцевской линии в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

На станции "Аэропорт Внуково" завершается строительство основных конструкций, проводятся коммуникации. Дизайн объекта будет посвящен авиационной тематике: станцию украсят изображения гражданских самолетов.

"Аэропорт Внуково" соединят подземным вестибюлем с Терминалом "А" и аэроэкспрессом. Будут доступны выходы на привокзальную площадь.

На участке от "Пыхтино" до "Аэропорта Внуково" продолжается сооружение Ликовского метромоста. Объект готов на 94%, уточнил Собянин.

Мэр напомнил, что в этом году в районе запустят четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Вместе с подземкой местные жители получат наземное метро.

Также в районе развивается социальная инфраструктура. На Изваринской улице скоро откроется спорткомплекс с бассейном, а на Насосной продолжается реконструкция поликлиники.

В Москве 1 марта полностью открылась Большая кольцевая линия метро. Пассажиры экономят на поездках от 35 до 45 минут. Ввод БКЛ улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столицы и области.

20 марта 2023, 16:18
Изображение: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин рассказал о первых итогах полноценной работы БКЛ

Собянин присвоил названия семи строящимся станциям метро с учетом мнения москвичей
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Начался сезон наводнений: как спасти дом

Начался сезон наводнений: как спасти дом
Владельцы загородной недвижимости столкнулись с весенними паводками.

Скидки в новостройках Москвы достигли 40%

Скидки в новостройках Москвы достигли 40%
Только так застройщикам удается поддержать спрос.

Как платить меньше за услуги ЖКХ: объяснил эксперт

Как платить меньше за услуги ЖКХ: объяснил эксперт
5 способов снизить расходы на коммунальные услуги.

Ухудшение финансового положения оживило рынок недвижимости в Москве

Ухудшение финансового положения оживило рынок недвижимости в Москве
Собственники квартир стали чаще продавать недвижимость.

Как избавиться от неприятных запахов в квартире? Советы эксперта

Как избавиться от неприятных запахов в квартире? Советы эксперта
Эксперты советуют установить в доме источник приятного аромата.

Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314%

Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314%
За год планируется достроить 22 комплекса.

Выбор читателей

18/03СбтБольшое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару 19/03ВскЖенитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева 18/03Сбт"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной 18/03СбтПерекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой 19/03Вск"Ситуация безвыходная": тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов 19/03ВскЖивотик виден издалека: 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка?