Собянин: Ввод Большой кольцевой линии метро улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и Московской области

Открытие всей Большой кольцевой линии (БКЛ) состоялось в среду, 1 марта.



Большое метрокольцо улучшит транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что с БКЛ можно пересесть на 20 станций подземки, три – МЦК и восемь – МЦД-1 и МЦД-2.

По словам Собянина, большое метрокольцо разгрузит Кольцевую и радильные ветки метро, а также улично-дорожную сеть. Кроме того, полный запуск БКЛ даст импульс развития прилегающих территорий, сказал мэр.

Реализацию проекта Большой кольцевой линии мэр назвал результатом работы всех служб города, включая стройкомплекс, комплекс горхозяйства, метростроя.

Он отметил, что для Москвы Большая кольцевая линия означает десятки более коротких и удобных маршрутов, десятки миллионов сэкономленных часов, больше комфорта для миллионов пассажиров и возможности для развития подземки на долгие годы вперед.

"От всей души благодарю строителей за колоссальную и качественную работу! Спасибо команде проектировщиков и архитекторов. И, конечно, огромное спасибо президенту России, который всегда поддерживает проекты развития Москвы", – сказал Собянин.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших проектов метростроения в мире.