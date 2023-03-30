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Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек – Собянин

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Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 миллиона человек – Собянин

На южном участке Московского скоростного диаметра достраивается новый мост.
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Движение по Сабуровскому мосту запустят в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Мост длиной 335 метров сооружается на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Он свяжет Южный и Юго-Восточный округа, где проживают более 3,3 миллиона человек.

"В ближайших планах — приступить к сооружению проезжей части моста, наружного освещения, грязезащитных экранов и архитектурной подсветки. Готовность моста — почти 85%", – рассказал Собянин.

По мосту будет проходить второй центральный диаметр (МЦД-2), основной ход МСД и Каширского шоссе. Движение организуют в четырех уровнях.

С 2011 по 2022 годы в Москве построили и реконструировали 22 моста. В 2023-м завершится сооружение еще трех объектов.

Фото: М. Денисов. Mos.ru

Строительство мостов позволяет модернизировать железнодорожную инфраструктуру. Для открытия МЦД-4 возводят девять таких объектов, еще два – для высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

Также в столице строят пешеходные мосты. Планируется возвести переход между Госпитальной и Рубцовской набережными, с острова Балчуг на Крымскую набережную и через Нагатинский затон к новой станции метро.

В столице завершается проектирование четырех путепроводов на севере. Их построят на пересечении Октябрьского направления железной дороги и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

Фото: Mos.ru
Автор: 30 марта 2023, 14:16 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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