Собянин рассказал, какие улицы Москвы соединят путепроводами над железными дорогами

В столице продолжается формирование нового транспортного каркаса.



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В Москве строят железнодорожные путепроводы и примыкающую к ним улично-дорожную сеть. Возведение новых объектов улучшит транспортное сообщение между районами, рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

"Это позволяет автолюбителям экономить время и не объезжать ж/д пути", – отметил градоначальник.

Мэр сообщил о завершении проектирования четырех путепроводов на севере столицы. Их построят на пересечении Октябрьского направления железной дороги и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

По словам Собянина, водители смогут напрямую доехать из района Останкинский до северного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Планируется построить и реконструировать дороги общей протяженностью более шести километров.

К строительству приступят во втором квартале 2023 года. Работы завершатся в 2025-м.

Градоначальник уточнил, что в текущем году завершится строительство дороги между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Один из двух железнодорожных путепроводов уже готов.

В 2026 году построят мост через пути Ярославского направления железной дороги. Объект соединит улицу Малыгина с Малыгинским проездом, снизит нагрузку на Ярославское шоссе и МКАД.

Предусмотрено строительство и реконструкция дорог протяженностью 5,2 километра. Проектные работы завершатся в 2024 году.

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 22 путепровода. Еще 19 объектов находятся в стадии возведения и проектирования.



В текущем году завершится строительство Московского скоростного диаметра (МСД), Южной рокады и нескольких развязок на МКАД, сообщил ранее Сергей Собянин. По его словам, новые дороги сформируют Четвертое транспортное кольцо и улучшат связность районов.