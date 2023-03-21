Новый мост через Яузу украсит смотровая площадка-амфитеатр – Собянин

Пешеходный мост свяжет районы Басманный и Лефортово.



Возведение моста входит в планы развития территории МГТУ имени Баумана. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На Рубцовской набережной мост выйдет к корпусу университета, со стороны Госпитальной набережной – к строящемуся общежитию, рассказал градоначальник.

По его словам, главным украшением моста станет смотровая площадка-амфитеатр над водой. Спуски оборудуют лестницами, пандусами и лифтами.

"Сдать мост в эксплуатацию планируем в 2025 году", – уточнил Собянин.

В районе МГТУ имени Баумана приведут в порядок 13 улиц и переулков. Работы пройдут по обеим берегам реки Яуза. Благоустройство станет важнейшей частью проекта развития главного технического вуза страны.

В ноябре 2022 года завершились работы на двух участках парка "Яуза". Благодаря реализации проекта в Москве появится рекреационный маршрут длиной около 20 километров.