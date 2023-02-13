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Собянин рассказал об уникальных дорожных проектах 2023 года
Новые дороги сформируют Четвертое транспортное кольцо и улучшат доступность многих районов. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"В большинство районов средней части города можно будет проехать напрямую, кратчайшим путем, минуя МКАД, ТТК и центральную часть города", – отметил градоначальник
Основной участок Московского скоростного диаметра введен в эксплуатацию. До конца года откроется движение по южному отрезку от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе.
В январе открылся участок скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе. До конца года завершится стыковка МСД с трассой на Казань, построят участок от Лухмановской до Покровской улицы.
По словам Собянина, в составе скоростного диаметра построят 219 километров дорог и 141 искусственное сооружение. Это в два раза больше, чем на Третьем транспортном кольце, уточнил мэр.
МСД в два раза сократит время проезда с севера на запад и улучшит транспортную связь 48 районов Москвы. Значительно разгрузятся дороги в часы пик.
До конца 2023 года в эксплуатацию сдадут последние участки Южной рокады, включая транспортную развязку на пересечении МКАД с улицами Капотня и Верхние Поля. Построено уже 32,5 километра магистрали.
С 2012 года в Москве реконструировали 19 развязок на МКАД. В этом году все работы завершатся. Модернизируют развязку кольцевой дороги с Липецкой улицей, сообщил Собянин.
На западе столицы завершилось строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Это первая магистраль Москвы, построенная инвестором в рамках концессионного соглашения.
В текущем году завершится реконструкция Дмитровского путепровода недалеко от платформы Петровско-Разумовская. В Новой Москве откроется дорога от Варшавского шоссе до деревни Яковлево.
"Московские транспортные проекты дают огромный толчок к развитию прилегающих территорий. Растет малый и средний бизнес, возникают новые рабочие места, начинается модернизация заброшенных промзон и прочих нерационально используемых территорий", – заключил градоначальник.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил столичного мэра за высокие темпы и качество развития Москвы.
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