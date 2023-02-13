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Собянин рассказал об уникальных дорожных проектах 2023 года

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Собянин рассказал об уникальных дорожных проектах 2023 года

В столице завершится строительство Московского скоростного диаметра (МСД), Южной рокады и нескольких развязок на МКАД.
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Новые дороги сформируют Четвертое транспортное кольцо и улучшат доступность многих районов. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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"В большинство районов средней части города можно будет проехать напрямую, кратчайшим путем, минуя МКАД, ТТК и центральную часть города", – отметил градоначальник

Основной участок Московского скоростного диаметра введен в эксплуатацию. До конца года откроется движение по южному отрезку от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе.

В январе открылся участок скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе. До конца года завершится стыковка МСД с трассой на Казань, построят участок от Лухмановской до Покровской улицы.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

По словам Собянина, в составе скоростного диаметра построят 219 километров дорог и 141 искусственное сооружение. Это в два раза больше, чем на Третьем транспортном кольце, уточнил мэр.

МСД в два раза сократит время проезда с севера на запад и улучшит транспортную связь 48 районов Москвы. Значительно разгрузятся дороги в часы пик.

До конца 2023 года в эксплуатацию сдадут последние участки Южной рокады, включая транспортную развязку на пересечении МКАД с улицами Капотня и Верхние Поля. Построено уже 32,5 километра магистрали.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

С 2012 года в Москве реконструировали 19 развязок на МКАД. В этом году все работы завершатся. Модернизируют развязку кольцевой дороги с Липецкой улицей, сообщил Собянин.

На западе столицы завершилось строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Это первая магистраль Москвы, построенная инвестором в рамках концессионного соглашения.

В текущем году завершится реконструкция Дмитровского путепровода недалеко от платформы Петровско-Разумовская. В Новой Москве откроется дорога от Варшавского шоссе до деревни Яковлево.

"Московские транспортные проекты дают огромный толчок к развитию прилегающих территорий. Растет малый и средний бизнес, возникают новые рабочие места, начинается модернизация заброшенных промзон и прочих нерационально используемых территорий", – заключил градоначальник.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил столичного мэра за высокие темпы и качество развития Москвы.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 13 февраля 2023, 11:04 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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