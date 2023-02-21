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Собянин сообщил, что Варшавское и Калужское шоссе скоро соединит новая дорога

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Собянин сообщил, что Варшавское и Калужское шоссе скоро соединит новая дорога

Осенью 2023 года новая четырехполосная трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе.
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Дорога протяженностью 11,9 километра будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десна. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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Градоначальник отметил, что после ввода трассы в эксплуатацию станет удобнее передвигаться между населенными пунктами Новой Москвы. Проезд станет комфортнее для жителей Троицка и Щербинки, поселений Десеновское и Рязановское – у них появятся новые варианты выезда на Варшавское и Калужское шоссе.

Кроме того, жителям Троицка и близлежащих населенных пунктов станут доступнее станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), отметил Собянин.

"После образования ТиНАО Москвы здесь построили больше 350 км дорог, до конца года запустим еще 70 км", – уточнил мэр.

В текущем году завершится строительство одного из главных объектов столицы – Московского скоростного диаметра (МСД). Через город можно будет проехать напрямую без заезда на МКАД и Третье транспортное кольцо.

Основной участок МСД введен в эксплуатацию. До конца 2023 года планируется запустить движение по южному отрезку магистрали от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе, сообщил ранее Собянин.

Также до конца текущего года завершится строительство Южной рокады, в том числе развязки на пересечении кольцевой автодороги с улицами Верхние Поля и Капотня. Построено более 32 километров трассы.

За последние 10 лет в Москве возвели более 1,1 тысячи километров дорог, 331 искусственное сооружение и 274 внеуличных перехода.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"
Автор: 21 февраля 2023, 12:37 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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