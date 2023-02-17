Вдова Караченцова погрязла в убытках из-за нового члена семьи: Такая стерва

В доме артистки произошло ЧП.

Вдова Народного артиста РСФСР Николая Караченцова попала в неприятную историю. Ее загородная недвижимость сильно пострадала, когда в доме появился новый член семьи. Людмила Поргина решила завести щеночка, однако это затея обернулась для звезды "Ленкома" чрезвычайным происшествием.

Людмила Поргина погрязла в убытках. Каждый день ей приходится считать, какой ущерб недвижимости нанесла собака. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда". Заслуженная артистка России призналась, что подарок ей преподнес сосед по даче, у которого ощенился питомец.

Загородный дом актриса театра и кино приобрела, еще когда Николай Караченцов был жив. Только теперь хозяйкой в семейном гнездышке стал щенок внушительных размеров – смесь тибетской гончей с лабрадором.

Однако, видимо, питомец для Людмилы Поргиной стал намного дороже, чем недвижимость. По ее словам, собака уже разодрала кровать и испортила стены. Только артистка очень любит животных. Она подчеркнула, что не может наказать нового члена семьи за шалости. "Так что теперь такая стерва живет у меня", – отметила звезда сцены.

Жаль, что далеко не все люди разделяют идею достойного отношения к братьям нашим меньшим, как вдова Николая Караченцова. На днях прогремела новость: неадекватная парочка из Красноярска пыталась разыграть спектакль на тему любимой собаки перед полицейскими.

Как сообщает Пятый канал, молодые люди попытались выдать полкило запрещенного порошка за прах питомца, когда их остановили для проверки сотрудники. Дешевый спектакль не прокатил – злоумышленников задержали, а экспертиза подтвердила, что они перевозили наркотические средства.