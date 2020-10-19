"Внуки переломали мне пальцы": изувеченную Поргину собрали по кусочкам

Людмила Поргина служит в театре "Ленком" с 1972 года. Поэтому Марка Захарова, который руководил театром более сорока лет, считает своим учителем и наставником. И первой пришла на открытие памятника знаменитому худруку. Даже несмотря на состояние здоровья.

На ногах Людмила Андреевны – массивные ортопедические ботинки. "Внуки Петя и Яна мне переломали пальцы, – шокировала актриса признанием. – Мы с ним поехали в Абу-Даби, где все самое, самое, в том числе и самый большой в мире водный аттракцион. В ту пору еще был жив Коля (супруг актрисы Николая Караченцов – Прим. ред.). И он велел мне сидеть на месте и никуда не рыпаться. Я ему клялась!"

"Но внуки подбежали ко мне и сказали, что есть спокойный, специально для пожилых людей, аттракцион, – продолжает Поргина. – Я долго не соглашалась, говорила про клятву мужу, но в итоге сдалась. Приезжаем, садимся в лодку и летим в какую-то черную дыру, потом нас накрыло волной, стало бить о скалы – словом, ад! А когда я вышла из этой лодки, пять пальцев на ноги были уже сломаны".

За помощью к хирургу Поргина обратилась не сразу. "Надо было как-то жить, спасать Колю, потом похороны, потом Марк Анатольевич умер, – пояснила она. – И только сейчас мне сделали операцию. На все пальцы мне поставили штифты и специальные пластины. Теперь, чтобы все срослось правильно и пальцы не болтались, надо еще месяц ходить в этой ортопедической обуви".

"Ноги очень болят, особенно когда меняется погода, – призналась 71-летняя актриса. – Мне же в больнице все кости заново ломали и собрали по кусочкам! Все проходило под общим наркозом. Кстати, операцию в Институте геронтологии мне сделали бесплатно".