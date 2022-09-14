“Должен всю жизнь!”: съехавший от Жасмин взрослый сын влип до гробовой доски

Певица Жасмин рассказала об отношениях со своим старшим сыном.

прочитано 139 раз

Певица Жасмин — мама с опытом. Старшему сыну артистки давно за 20, но съехать от родителей он решил только сейчас. Звезда рассказывает, что долго не была готова к самостоятельной жизни своего первенца, но все-таки решила не вмешиваться в жизнь взрослого парня. Семья певицы Жасмин живет в загородном доме, а Михаил решил перебраться в отдельную квартиру в черте города.

Сара Львовна (наст. имя певицы) признается, что она настоящая еврейская мама и к этой роли подходит со всей серьезностью. По традиции, именно взрослые дети дарят подарки родителям, а не наоборот. "Свою функцию уже выполнила: я его вырастила. Теперь очередь за ним. Он должен меня одаривать всю жизнь за это!" — шутит певица Жасмин.

25-летний Михаил занимается бизнесом и продажами. Звездная мама не знает, чем именно торгует ее сын, но знает, что у него все хорошо, а значит с дорогими подарками сын влип до гробовой доски. Пока он самостоятельно обеспечивает себя, не рассчитывая на мамину поддержку даже в домашних делах. А певица Жасмин делится, что у Михаила уже есть девушка и, если что, молодые люди сами приготовят себе закрутки.