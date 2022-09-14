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“Должен всю жизнь!”: съехавший от Жасмин взрослый сын влип до гробовой доски

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“Должен всю жизнь!”: съехавший от Жасмин взрослый сын влип до гробовой доски

Певица Жасмин рассказала об отношениях со своим старшим сыном.
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Певица Жасмин — мама с опытом. Старшему сыну артистки давно за 20, но съехать от родителей он решил только сейчас. Звезда рассказывает, что долго не была готова к самостоятельной жизни своего первенца, но все-таки решила не вмешиваться в жизнь взрослого парня. Семья певицы Жасмин живет в загородном доме, а Михаил решил перебраться в отдельную квартиру в черте города.

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Сюжеты Звездная недвижимость

Сара Львовна Жасмин (Шор)

Сара Львовна Жасмин (Шор) Певица

Сара Львовна (наст. имя певицы) признается, что она настоящая еврейская мама и к этой роли подходит со всей серьезностью. По традиции, именно взрослые дети дарят подарки родителям, а не наоборот. "Свою функцию уже выполнила: я его вырастила. Теперь очередь за ним. Он должен меня одаривать всю жизнь за это!" — шутит певица Жасмин.

25-летний Михаил занимается бизнесом и продажами. Звездная мама не знает, чем именно торгует ее сын, но знает, что у него все хорошо, а значит с дорогими подарками сын влип до гробовой доски. Пока он самостоятельно обеспечивает себя, не рассчитывая на мамину поддержку даже в домашних делах. А певица Жасмин делится, что у Михаила уже есть девушка и, если что, молодые люди сами приготовят себе закрутки.

Певица Жасмин. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
14 сентября 2022, 11:34 Источник: prozvezd.info ✓ Надежный источник

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