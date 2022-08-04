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"Это моя мечта!": Муцениеце показала роскошный загородный дом для себя и детей
После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце со слезами на глазах уезжала из их общего загородного дома, где у нее прошли счастливые годы жизни.
В начале лета российская актриса впервые рассказала о покупке участка и строительстве новой загородной недвижимости. Бывшая жена Павла Прилучного строит роскошный дом для себя и двух детей. В нем она планирует начинать новую жизнь. Сейчас двухэтажный особняк еще отделывают.
На днях Агата Муцениеце навестила свой новый дом и проверила ход работ. Об этом она рассказала поклонникам в соцсетях. Актриса хочет уже осенью въехать в свое новое жилище. Все почти готово, амбициозные планы Агата Муцениеце смогла воплотить в жизнь. Актриса показала даже план-схему строительства, на которой видна расстановка объектов на участке.
На прилегающей территории надо устанавливать забор и благоустроить сад. "С такой любовью продуман каждый сантиметр участка! Это моя мечта!" – похвасталась Муцениеце. Она призналась, что давно мечтала о таком доме.
Стоит отметить, что Павел Прилучный тоже не стал жить в доме, где они строили счастье с Агатой Муцениеце. Он продал загородный особняк и купил себе поменьше.
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