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"Это моя мечта!": Муцениеце показала роскошный загородный дом для себя и детей

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"Это моя мечта!": Муцениеце показала роскошный загородный дом для себя и детей

Агата Муцениеце уже совсем скоро будет отмечать новоселье в новом роскошном особняке в Подмосковье.
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После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце со слезами на глазах уезжала из их общего загородного дома, где у нее прошли счастливые годы жизни.

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В начале лета российская актриса впервые рассказала о покупке участка и строительстве новой загородной недвижимости. Бывшая жена Павла Прилучного строит роскошный дом для себя и двух детей. В нем она планирует начинать новую жизнь. Сейчас двухэтажный особняк еще отделывают.

На днях Агата Муцениеце навестила свой новый дом и проверила ход работ. Об этом она рассказала поклонникам в соцсетях. Актриса хочет уже осенью въехать в свое новое жилище. Все почти готово, амбициозные планы Агата Муцениеце смогла воплотить в жизнь. Актриса показала даже план-схему строительства, на которой видна расстановка объектов на участке.

На прилегающей территории надо устанавливать забор и благоустроить сад. "С такой любовью продуман каждый сантиметр участка! Это моя мечта!" – похвасталась Муцениеце. Она призналась, что давно мечтала о таком доме.

Стоит отметить, что Павел Прилучный тоже не стал жить в доме, где они строили счастье с Агатой Муцениеце. Он продал загородный особняк и купил себе поменьше.

Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press
Автор: 4 августа 2022, 08:46 Источник: соцсети • Требует проверки

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