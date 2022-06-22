"С каждой новой телкой": Муцениеце парализовало после отдыха детей с любовницей Прилучного

На днях российская актриса Агата Муцениеце напугала фанатов сообщением о болезни. Она настолько плохо себя чувствовала, что не могла встать с постели, словно ее парализовало, и отменила свое выступление в благотворительном спектакле "Мам, кто это на фото", средства от которого должны были пойти в хоспис "Дом с маяком".
Поклонники немедленно связали болезнь Муцениеце с приближающейся свадьбой ее бывшего мужа актера Павла Прилучного. Позже и вовсе выяснилось, что бывший увез их детей на отдых вместе с новой пассией.
Наконец Агата Муцениеце показалась людям после тревожных сообщений. Она появилась на премьере спектакля "Дикая". Свое недомогание актриса списала все на пониженное давление и слабость.
"Видимо, я немного переутомилась", – отметила Муцениеце.
Напомним, в мае Павел Прилучный улетел на Маврикий в компании коллеги по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян. Позже выяснилось, что коллеги просто снимались, а свадьба пока не запланирована. Недавно парочка вновь летала вместе на отдых в Турцию. Вместе с 34-летним Прилучным и 26-летней Брутян отдыхали и общие дети звезды "Мажора" с Агатой Муцениеце. Поклонники не были в восторге от такой поездки.
"Зачем знакомить детей с каждой новой телкой?", "Зачем им чужие тети?"; "Дети такие милые, с каждой новой женщиной папы послушно отдыхают", – написали фанаты.