Что изменилось для дачников в 2022

Дачникам разрешили разводить кур на продажу.



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В июле был обновлен закон No 312-ФЗ, касающийся дачников. Вступить в садовое товарищество стало проще, но земельный налог может вырасти.



Вступление и взносы

Для вступления в СНТ гражданину достаточно подать обращение в правление, без созыва общего собрания. Это позволит значительно ускорить процедуру.

Все расчеты по взносам в СНТ должны предоставляться собственникам участков либо текстом, либо в виде формул. В таком виде дачникам проще будет понять, за что именно производится оплата. В случае несогласия взносы можно оспорить в судебном порядке.

Членам СНТ разрешено голосовать удаленно, а со следующего года – через сайт Госуслуг.

Границы и налоги

Границу СНТ разрешено определять в соответствии с проектом территориального межевания. Более того, в границах СНТ может быть создан населенный пункт.

В состав СНТ больше не смогут войти участки, если их собственники не выступают учредителями товарищества.

Предполагается, что обновленный закон решит проблему дачных и садовых земель, заброшенных из-за невозможности оплачивать счета за электро– и водоснабжение. Если СНТ войдет в состав поселения, то участникам станет доступна и его инфраструктура: дороги, детские площадки, детсады и школы, поликлиники.

Однако вхождение в состав поселения увеличит кадастровую стоимость участка, а значит, и размер уплачиваемого налога на землю.

Кролики и куры

В законе закрепили право огородников и садоводов содержать кроликов и домашнюю птицу (кур, перепелов, индеек и т.д.). Их можно разводить как для собственных нужд, так и на продажу. Для содержания животных и их продажи можно возводить некапитальные постройки.