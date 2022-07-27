Столит ли включать СНТ в состав населенного пункта: объяснил эксперт

При переходе СНТ в границы населенного пункта может вырасти плата за коммунальные услуги.

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С 14 июля 2022 года садоводческие некоммерческие товарищества получили возможность войти в состав действующих населенных пунктов или даже образовывать отдельные поселения. Соответствующие поправки уже внесены в российское законодательство. Однако у собственников жилья возникает вопрос, нужно ли вообще изменять границы СНТ. Эксперты предлагают не спешить с решением.

Директор департамента недвижимости "Цифровые СНТ Подмосковья" Федор Мезенцев отметил, что недвижимость в России распределена по двум основным группам. К первой категории относятся дома и деревни – они, по словам эксперта, считаются открытыми населенными пунктами. То есть их может свободно посещать неограниченный круг граждан.

Однако, как подчеркнул специалист в интервью "Радио 1", есть в нашей стране и закрытые населенные пункты. К ним, в частности, относятся коттеджные поселки и СНТ.

По его словам, например, детская площадка на территории СНТ доступна только для жителей данного товарищества. Поэтому при включении территории в состав населенного пункта, собственники лишатся закрытой зоны.

Кроме того, при включении СНТ в состав населенного пункта, может вырасти плата за коммунальные услуги. Подскочит, по словам Мезенцева, и кадастровая стоимость домов. Впрочем, лишнего собственники все равно не заплатят. Управляющие компании, как сообщают "Вести Подмосковья" регулярно проводят перерасчет платежных документов.