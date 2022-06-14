Как дачнику не попасться на штрафы: советы адвоката

Эксперт предупредил дачников о возможных денежных штрафах, которые достигают 50 тысяч рублей.

прочитано 88 раз

Дача – это не только веселое времяпрепровождение, но и обилие забот. Одним из пунктов в списке обязанностей дачников является уплата налогов и штрафов за нарушения. Как не попасться на удочку и вовремя предупредить неприятности, рассказала адвокат Елена Кудерко.

ПО ТЕМЕ В Подмосковье запустят программу по коттеджным поселкам

Не убранная вовремя сухая растительность на даче может стать причиной штрафа для дачника одной до трех тысяч рублей при первой проверке. За неубранный мусор и некошенную траву на территории тоже предполагается штраф – такая же сумма.

Такие требования к дачникам стоят немалых денег. Если дачник не сделал все вышеуказанное после первого предупреждения, ему грозит более высокий штраф – до 50 тысяч рублей, сообщает ОСН.

Помимо этого при неосторожном разведении огня предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, на дачах запрещено ремонтировать автомобили и транспорт любых видов. Такие действия могут привести к ухудшению экологической ситуации, пишет сайт "Вести Подмосковья".

На территории Подмосковья собственники имеют как минимум четыре миллиона участков. Не менее трех миллионов дачников из них выращивают на своих участках различные овощные и плодовые культуры, пишет ФАН.

В этом году эксперты отметили рост спроса на семена и огородный инвентарь. В некоторых округах население в дачный сезон увеличивается более чем в четыре-пять раз.