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Как дачнику не попасться на штрафы: советы адвоката
Дача – это не только веселое времяпрепровождение, но и обилие забот. Одним из пунктов в списке обязанностей дачников является уплата налогов и штрафов за нарушения. Как не попасться на удочку и вовремя предупредить неприятности, рассказала адвокат Елена Кудерко.
Не убранная вовремя сухая растительность на даче может стать причиной штрафа для дачника одной до трех тысяч рублей при первой проверке. За неубранный мусор и некошенную траву на территории тоже предполагается штраф – такая же сумма.
Такие требования к дачникам стоят немалых денег. Если дачник не сделал все вышеуказанное после первого предупреждения, ему грозит более высокий штраф – до 50 тысяч рублей, сообщает ОСН.
Помимо этого при неосторожном разведении огня предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, на дачах запрещено ремонтировать автомобили и транспорт любых видов. Такие действия могут привести к ухудшению экологической ситуации, пишет сайт "Вести Подмосковья".
На территории Подмосковья собственники имеют как минимум четыре миллиона участков. Не менее трех миллионов дачников из них выращивают на своих участках различные овощные и плодовые культуры, пишет ФАН.
В этом году эксперты отметили рост спроса на семена и огородный инвентарь. В некоторых округах население в дачный сезон увеличивается более чем в четыре-пять раз.
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