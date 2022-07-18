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Как соблюсти закон при перепланировке квартиры: объяснили эксперты

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Как соблюсти закон при перепланировке квартиры: объяснили эксперты

Для перепланировки очень важно собрать необходимые документы, а также получить письменное соглашение со всех собственников недвижимости.
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Ремонт квартиры – дело масштабное и затратное, особенно если собственник собирается выполнить перепланировку своей жилплощади. В этом случае очень важно соблюсти требования закона. Эксперты отмечают, что начать работы следует не с закупки материалов, а именно с согласования будущих изменений в уполномоченной организации.

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Прежде всего необходимо разобраться, что законодатель относит к перепланировке. В России данный термин охватывает все изменения, отражающиеся техническом плане квартиры. К ним можно отнести изменение границ комнат, открытие или закрытие проходов, установка перегородок с дополнительной нагрузкой на стены или перенос кухни.

Меж тем, если гражданин проводит внутреннюю отделку, например, меняет обои и кладет паркет, то согласовывать ее не нужно. Все остальное придется фиксировать в техническом плане помещения. От этого зависит безопасность как собственника жилья, так и его соседей.

Эксперты напоминают, что, например, при сносе несущей стены может привести к аварии, тогда владельцу недвижимости придется выплачивать штраф за несанкционированные работы, возмещать ущерб соседям, а также за свой счет возвращать квартиру в прежний вид.

Кроме того, нелегальный ремонт может стать помехой при продаже жилья. К слову, инициировать проверку квартиры могут не только компетентные органы, но и соседи и любые другие гости. Поэтому для перепланировки очень важно собрать необходимые документы, а также получить письменное соглашение со всех собственников недвижимости.

Фото: pixabay.com
Автор: 18 июля 2022, 12:31 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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