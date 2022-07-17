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Если в квартире душно: пять дельных советов для улучшения микроклимата
Если человеку душно в переполненном офисе, о мерах по нормализации микроклимата ему придется договариваться с коллегами. Если же речь идет о собственной квартире, то здесь все куда проще. Пять простых и дельных советов помогут спасти ситуацию. Однако стоит иметь в виду, что некоторые из них потребуют дополнительных финансовых затрат.
Во-первых, если в помещении душно, необходимо открыть окно и проветрить комнату. Этим советом не стоит пренебрегать, даже если на улице резко похолодало. Открывать форточку на короткое время надо даже зимой, не забыв предварительно убрать с подоконника комнатные цветы.
Во-вторых, ситуацию может улучшить кондиционер. Однако даже при его наличии нельзя забывать о регулярном проветривании, ведь прибор лишь охлаждает воздух, но не насыщает его кислородом.
В-третьих, в душной квартире стоит продумать систему вентиляции. Как пишет "РБК Недвижимость", сегодня в продаже есть бесканальные вентиляции, которые монтируются к внешней стене комнаты и не требуют для своей установки жертвовать готовым ремонтом.
В-четвертых, в жаркий день необходимо снизить физическую активность в квартире, чтобы лишний раз не перегреваться. Такие энергозатратные процессы, как уборка и готовка у горячей плиты, стоит перенести на вечер, когда жара спадет.
В-пятых, для улучшения микроклимата в квартире нельзя забывать о поддержании правильного уровня влажности. Хорошо бы приобрести специальный увлажнитель воздуха. Если такого прибора нет, можно просто развесить по комнатам мокрые полотенца. Также в духоту важно пить много чистой воды и не пренебрегать холодным душем.
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