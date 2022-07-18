В России начали выдавать льготную дачную ипотеку под 3%

Спрос на дачи в СНТ вырос после начала пандемии. Люди начали уезжать за пределы города для самоизоляции, а также отдыха на свежем воздухе.



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В России на территориях, приравненных к сельским, стала доступна новая льготная ипотека. Теперь оформить кредит на жилье можно по ставке 3%. Эксперты по недвижимости отмечают, что раньше граждане не могли оформить данный вид займа. По их данным, спрос на дачные дома начал расти в период пандемии коронавируса, а новая мера поддержки россиян лишь усилит тенденцию.

Оформить льготную ипотеку с июля 2022 года возможно на землях СНТ. Кредит под 3% банк сможет выдать, если дача находится на территории, приравненной к сельской. Об этом газете "Известия" рассказал специалист по загородной недвижимости Антон Сауков.

Его коллега Юлия Дымова подчеркнула, что кредит с пониженной ставкой позволит садоводческим некоммерческим товариществам привлечь новых жителей и усилить развитие территорий. Эксперты уверены, что сегодня происходит сливание дачных и сельскохозяйственных земель.

При этом дачи остаются одними из самых доступных видов недвижимости в России. По мнению Саукова, СНТ уже можно считать постоянными местами жительства многих граждан. К безусловным преимуществам этих территорий можно отнести недорогое строительство, если сравнивать с капитальными домами.

По словам Дымовой, спрос на дачи в СНТ вырос после начала пандемии. Люди начали уезжать за пределы города для самоизоляции, а также отдыха на свежем воздухе, что было особенно актуально в условиях закрытых границ. Естественно, повышенный спрос привел и к росту цен.