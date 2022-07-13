Как выбрать автомобиль мечты: совет эксперта

Те, которые хотят приобрести подержанный, не совсем старый, в хорошем состоянии автомобиль, постоянно задаются вопросами: у кого купить, за какую цену, на какое из тысячи объявлений стоит обратить внимание и как проверить машину перед тем, как спустить на нее деньги. Эксперт Дмитрий Рюмшин дал совет таким людям.

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