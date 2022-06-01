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Воля, Ревва, Галустян: Зачем звезды массово скупают квартиры во Владивостоке

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Воля, Ревва, Галустян: Зачем звезды массово скупают квартиры во Владивостоке

Фанаты гадают, зачем Павел Воля и его друзья хотят поселиться на краю нашей страны.
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Российский юморист и шоумен Павел Воля приобрел квартиру во Владивостоке. По словам звезды, здесь он планирует останавливаться во время гастролей. По соседству с Павлом Воли во Владивостоке купили квартиры Михаил Галустян и Александр Ревва.

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Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Павел Воля провел для поклонников экскурсию по своему новому жилью. Внутри квартиры есть кухня-гостиная и две спальни — из окон открывается вид на бухту Золотой рог.

Квартира Павла Воли находится в центре Владивостока в ЖК "Магнум", который введут в эксплуатацию в июле 2022 года. Автором проекта стал бывший мэр Владивостока Владимир Николаев, который лично показывал Павлу Воле офисные и жилые помещения в ЖК, а также показал ему базу отдыха Royal Park и в СК "Арена спорта".

Поклонники не исключают, что мэр мог подарить Воле квартиру, чтобы привлечь обеспеченных покупателей в свой ЖК. Также многих смутил тот факт, что новостройка пока не сдана и не введена в эксплуатацию. Однако Волю это не расстраивает.

Ранее поклонники раскритиковали квартиру бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой. Фанаты назвали квартиру балерины безвкусной и устаревшей. Многие заметили, что отделка квартиры напоминает им убранство Большого театра. Впрочем, нашлись и те, кому пришлось п душе жилище Волочковой. Некоторые сравнили его с Зимним дворцом и отметили, что роскошь – это всегда модно.

Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 1 июня 2022, 14:30 Источник: "АиФ-Приморье" ✓ Надежный источник

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