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Шоу-бизнес
Воля заговорил о разводе с пережившей насилие Утяшевой

Воля заговорил о разводе с пережившей насилие Утяшевой

Ляйсан Утяшева и Павел Воля в браке уже почти десять лет.
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Со стороны звездный союз кажется практически идеальным: гимнастка и юморист отлично ладят друг с другом и в полном согласии воспитывают двоих детей. Как известно, в жизни все далеко не всегда бывает так, как кажется на экране. Недавно звездная пара пришла в гости к Ирине Шихман на ютуб-шоу "А поговорить?" и рассказала о своих реальных взаимоотношениях после десяти лет брака.

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 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Отвечая на вопрос ведущей, Павлу Воле пришлось заговорить о разводе с любимой женой. Комик заверил, что его никогда не посещают и не посещали такие мысли. Супруги уверяют, что живут в гармонии друг с другом и даже не ругаются. В отношениях влюбленные соблюдают важное правило – говорить обо всем, что не нравится, здесь и сейчас.

Павел Воля уверен в том, что все проблемы людей связаны с недостатком общения. Если сразу же обсудить возникшее противоречие, то оно разрешится само собой, и никаких мыслей о разводе никогда не будет. Тому же правилу в жизни следуют и дети звездной пары.

Ляйсан Утяшева в свою очередь тоже призналась, что со временем ее чувства ничуть не притупились, даже наоборот: прекрасно зная своего супруга, гимнастка уже чувствует себя неким гурманом в любви к нему.

Утяшева абсолютно счастлива в своей семье. После того, как ей пришлось пережить домашнее насилие, женщина проделала долгий путь к самой себе и только в своей семье нашла себя настоящую. Таким образом, в случае с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей картинка на экране полностью соответствует действительности.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 18:54 Источник: Ютуб, "А поговорить?" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Утяшева показала страсть на шоу

комментарии

Ответить:

Гость958475
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Теперь мы модно быть жертвой домашнего» насилия» якобы! Противно читать это враньё! Ещё бы вспомнила через 50 лет, что было... Врушка!
1

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