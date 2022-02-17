Воля заговорил о разводе с пережившей насилие Утяшевой

Ляйсан Утяшева и Павел Воля в браке уже почти десять лет.

Со стороны звездный союз кажется практически идеальным: гимнастка и юморист отлично ладят друг с другом и в полном согласии воспитывают двоих детей. Как известно, в жизни все далеко не всегда бывает так, как кажется на экране. Недавно звездная пара пришла в гости к Ирине Шихман на ютуб-шоу "А поговорить?" и рассказала о своих реальных взаимоотношениях после десяти лет брака.

Отвечая на вопрос ведущей, Павлу Воле пришлось заговорить о разводе с любимой женой. Комик заверил, что его никогда не посещают и не посещали такие мысли. Супруги уверяют, что живут в гармонии друг с другом и даже не ругаются. В отношениях влюбленные соблюдают важное правило – говорить обо всем, что не нравится, здесь и сейчас.

Павел Воля уверен в том, что все проблемы людей связаны с недостатком общения. Если сразу же обсудить возникшее противоречие, то оно разрешится само собой, и никаких мыслей о разводе никогда не будет. Тому же правилу в жизни следуют и дети звездной пары.

Ляйсан Утяшева в свою очередь тоже призналась, что со временем ее чувства ничуть не притупились, даже наоборот: прекрасно зная своего супруга, гимнастка уже чувствует себя неким гурманом в любви к нему.

Утяшева абсолютно счастлива в своей семье. После того, как ей пришлось пережить домашнее насилие, женщина проделала долгий путь к самой себе и только в своей семье нашла себя настоящую. Таким образом, в случае с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей картинка на экране полностью соответствует действительности.