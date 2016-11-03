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Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

  • Дата рождения: 14 марта 1979
  • Место рождения: Пенза, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Жена/Муж: Ляйсан Утяшева
  • Дети: сын Роберт, дочь София

Был капитаном пензенской команды КВН "Валеон Дассон", в составе которой выиграл Первую лигу КВН, завоевав право участвовать в Высшей лиге. Однако там пензенской команде было суждено сыграть только одну игру - проиграв в 1/8 финала сезона 2001 года, "Валеон Дассон" в официальных играх Международного союза КВН больше участия не принимал.

Работал диджеем "Русского радио в Пензе" под псевдонимом Павел Добровольский, вел программу "Вольные гвозди" на московском "Русском радио".

В 2001 году окончил Пензенский педагогический институт по специальности - учитель русского языка и литературы. Сразу после окончания университета уехал в Москву для продолжения карьеры. В Москве начинал с работы прорабом на столичной стройке.

Работал сценаристом у Игоря Угольникова, но когда передача "Добрый вечер" на РТР закрылась, Павел перешел на радио. Работал ведущим на "Муз-ТВ", озвучивал Масяню в шоу "В гостях у Масяни", работал диджеем на радиостанции "Хит-FM" в 2003 году.

9 апреля 2005 года в торговом центре "Атриум" состоялась презентация новой программы Comedy Club. На представлении были только журналисты и посетители торгового центра. Ту презентацию Павел Воля открывал своим выступлением. Сразу же обозначил свое амплуа -"гламурный подонок", строящий свои выступления на оскорблениях других людей, например, журналистов, стоящих в VIP-зоне.

В 2007 году начал сольную карьеру. Записал несколько треков и снял клипы на песни "Все будет офигенно", "Маме!", "Барвиха", "Самая лучшая песня" и "Пенза-Сити". Выпустил сольный альбом "Respect и уважуха". Снялся в нескольких рекламных роликах хлебных сухариков. В интернете был распространен видеоролик, в котором хулиганы избивают и ругают Павла. Позже это видео было признано подделкой, сделанной для рекламы нового альбома музыканта.

С 2009 года продолжает карьеру диджея, начатую в Пензе, где он вместе со своими друзьями Тимуром Родригезом и диджеем Антоном Антоновым устраивал вечеринки в клубе Mix-up, который на протяжении четырех лет являлся рупором танцевальной электронной музыки в Пензе.

С 2010 года играет live-сеты совместно с барабанщиком Тимом Ивановым, устраивая шоу на таких DJ-мероприятиях, как КаZантип, Winston Freedom Music, Sochi Winter Music Conference-2011 и другие. 12 февраля 2016 года вышел новый студийный альбом Павла Воли "Мысли и музыка". В альбом вошло 11 песен.

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