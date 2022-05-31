Евросоюз исключил из санкций против России запрет на покупку недвижимости

Члены Евросоюза настояли на послаблении санкций против России.

прочитано 900 раз

Попытка Брюсселя оказать на Москву санкционное давление после начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса привела к внутренним распрям. Уже долгое время члены Евросоюза не могут договориться меж собой о новом покете ограничений против России. Постепенно организации приходится отказываться от запретов в отношении нашей страны.

Конфликт между государствами, входящими в ЕС, изначально разгорелся из-за нежелания Венгрии поддерживать энергетическое эмбарго. Будапешт выразил желание и дальше вести торговые отношения с Москвой по покупке нефти. Однако на сей раз члены организации не смогли договориться относительно запрета на покупку недвижимости для граждан России.

В итоге Евросоюз исключил из шестого пакета санкций данное ограничение. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к переговорам. По данным издания, на послаблении ограничений в отношении россиян настоял Кипр. Не секрет, что граждане нашей страны довольно активно покупают там дома и квартиры.

"По словам людей, мера, запрещающая россиянам покупать недвижимость в ЕС, была исключена из последней версии текста после давления со стороны Кипра", – пишет Bloomberg.

Как уточняет Общественная служба новостей, в планы Еврокомиссии входил запрет на любые сделки по покупке или передаче прав собственности на европейскую недвижимость как для физических, так и для юридических лиц из России.

Кроме того, вопрос по энергетическому эмбарго также остался нерешенным. В ЕК уверены, что позиция членов ЕС ставит их в неловкое положение из-за невозможности выполнить обещание по новым санкциям.