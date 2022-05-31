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Евросоюз исключил из санкций против России запрет на покупку недвижимости

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Евросоюз исключил из санкций против России запрет на покупку недвижимости

Члены Евросоюза настояли на послаблении санкций против России.
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Попытка Брюсселя оказать на Москву санкционное давление после начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса привела к внутренним распрям. Уже долгое время члены Евросоюза не могут договориться меж собой о новом покете ограничений против России. Постепенно организации приходится отказываться от запретов в отношении нашей страны.

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Конфликт между государствами, входящими в ЕС, изначально разгорелся из-за нежелания Венгрии поддерживать энергетическое эмбарго. Будапешт выразил желание и дальше вести торговые отношения с Москвой по покупке нефти. Однако на сей раз члены организации не смогли договориться относительно запрета на покупку недвижимости для граждан России.

В итоге Евросоюз исключил из шестого пакета санкций данное ограничение. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к переговорам. По данным издания, на послаблении ограничений в отношении россиян настоял Кипр. Не секрет, что граждане нашей страны довольно активно покупают там дома и квартиры.

"По словам людей, мера, запрещающая россиянам покупать недвижимость в ЕС, была исключена из последней версии текста после давления со стороны Кипра", – пишет Bloomberg.

Как уточняет Общественная служба новостей, в планы Еврокомиссии входил запрет на любые сделки по покупке или передаче прав собственности на европейскую недвижимость как для физических, так и для юридических лиц из России.

Кроме того, вопрос по энергетическому эмбарго также остался нерешенным. В ЕК уверены, что позиция членов ЕС ставит их в неловкое положение из-за невозможности выполнить обещание по новым санкциям.

Фото: Kay Nietfeld / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2022, 08:49 Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник

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