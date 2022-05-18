Евросоюз отказался от новых санкций против России

Отношения Москвы и Брюсселя резко ухудшились после начала специальной военной операции по обеспечению безопасности независимых республик Донбасса. Евросоюз начала оказывать на нашу страну санкционное давление, введя несколько пакетов ограничений. Однако антироссийские шаги пришлись по вкусу далеко не всем членам ЕС.
На данном этапе Брюсселю пришлось отказаться от новых санкций в отношении Москвы. Ряд государств, входящих в Евросоюз, заблокировали шестой пакет ограничений. Об этом заявил еврокомиссар Паоло Джентилони, курирующий экономический блок. По его словам, членам ЕС в процессе обсуждения не удалось достигнуть компромисса.
Меж тем, в интервью телеканалу Rai News 24 чиновник подчеркнул, что настроен оптимистически относительно новых антироссийских ограничений. Однако куда менее оптимистично настроена, к примеру, Венгрия.
Будапешт не хочет нести убытки из-за противостояния с Москвой. Согласия по документу члены Евросоюза не могут достигнуть уже длительное время. Основная проблема – энергетическое эмбарго против нашей страны. Венгрия не готова отказаться от российской нефти.
Напомним, первоначально решение о введении против России энергетического эмбарго принял американский лидер Джо Байден. Европейские союзники США заявили о поддержке санкций, однако президент Владимир Путин ответил жестко и решительно, поручив правительству перейти на рублевые расчеты с "недружественными" странами.