Россиян могут освободить от уплаты налога при продаже жилья

В Минфине рассмотрят обращение об отмене НДФЛ при продаже недвижимости.

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При продаже дома или квартиры россияне обязаны выплачивать налог на доход физического лица в размере 13%. Плата взимается с суммы, превышающей размер вложения при покупке недвижимости. Граждане освобождаются от НДФЛ, если владеют жильем более пяти лет.

Однако сегодня Министерство финансов РФ рассматривает возможность сделать дополнительные послабления. С соответствующей просьбой в ведомство обратились предприниматели. Документ имеется в распоряжении газеты "Известия".

Так, от уплаты налога предлагается освободить сразу две категории граждан. В первом случае речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми. Как правило, молодые родители после пополнения продают свои дома или квартиры для улучшения жилищных условий.

К слову, с 2022 года НДФЛ не нужно платить независимо от срока владения недвижимостью, если в семье есть хотя двое детей. Как отметил директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, для получения новой льготы необходимо соблюсти ряд условий.

Кроме того, освободить от НДФЛ при продаже недвижимости предложили граждан, получивших жилье в наследство. В обращении говорится, что россияне зачастую пытаются обойти закон и занизить стоимость дома или квартиры, чтобы не тратиться на налоги. Иногда они становятся жертвами мошенников, а разрешать споры все равно приходится государству.

Представители бизнеса предлагают властям создать механизм, исключающий из процесса купли-продажи спекулянтов. Как сообщает телеканал "360", в минфине уже получили письмо и обещали рассмотреть данные предложения.