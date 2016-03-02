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Санкции против России

Новые санкции Запад вводит из года в год.

Санкции против России - История вопроса

Многие наивно предполагают, что активный обмен санкциями начался только в XXI веке. К сожалению, это не так. Государства издревле пытались влиять на политику других стран с помощью ограничительных мер. Они применялись, когда простая дипломатия переставала работать, а война казалась слишком бесперспективным занятием.

Санкции применяли еще до нашей эры. Например, Афинский морской союз в далеком 432 году до н.э. обложил ограничительными мерами город Мегара. С тех пор методы влияния на политику других государств неоднократно трансформировались, но суть оставалась прежней: страны хотят задавить друг друга экономикой, приберегая военные силы для неизбежных конфликтов.

Точно так же поступали и с СССР. Экономическая блокада нового государства началась сразу, после революции - в 1917 году. Санкции против страны ввели Франция, США, Великобритания и их союзники. За три года действия ограничительных мер Советская Россия потеряла сотни миллионов рублей.

Стремительное развитие СССР не давало покоя Западу и спустя 10 лет, и спустя 50. Весь XX век США и их союзники терроризировали советское пространство, накладывая санкции направо и налево. Ущерб от необдуманных действия западного руководства подсчитать невозможно и по сей день.


Не успокоились политические противники СССР и после его распада. Больше всех, конечно, досталось России, правопреемнице одной из самых могущественных держав мира. Санкции против нее начали вводить задолго до исторического воссоединения с Крымом. 

Например, после 1991 года против России действовали те же санкции, что ранее накладывали на СССР. США и их союзники не спешили менять политику несмотря на то, что диалог велся уже на абсолютно другом уровне. Новое направление ограничительные меры против Москвы приняли только в 1998 году - Вашингтон удовлетворился нападками на экономику и ударил по науке.

Отношения России и США вышли на новый этап после смерти в СИЗО аудитора Сергея Магнитского. По мнению американских политиков, в странной кончине специалиста, разоблачающего коррупционные схемы, были причастны спецслужбы. Под удар очередной порции санкций попали несколько десятков чиновников из разных министерств.

Новая война санкций - переворот на Украине

Драматически поворот в мировой политике случился в марте 2014 года. Жители Крыма не приняли новое руководство Украины, которое захватило власть в результате военного переворота. На полуостров в целях обеспечения безопасности были введены российские войска.

В республике был проведен референдум. Крымчане проголосовали за историческое воссоединение с Россией - так полуостров стал 85-м субъектом Федерации.

Страны Запада крайне негативно отнеслись к случившемуся. В отношении России посыпались угрозы и новые санкции не заставили себя ждать. Ограничительные меры против Кремля начали вводиться с удвоенной скоростью.

Подстегнула США и их союзников авиакатастрофа на востоке Украины. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика, восставшая против незаконной власти в Киеве, оказался в центре международного скандала - малазийский Boeing 777, выполнявший регулярный рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой.

Естественно, Евросоюз и США увидели в нападению руку Кремля. И получили еще один повод, чтобы жесткие ввести санкции против России, которую западные СМИ лихо превратили в "страну-агрессора".

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В результате ограничительные меры в отношении Москвы ввели десятки государств. Особо яростно ведут войну санкций политики из США, Украины и некоторых стран Евросоюза.

Основной удар санкций против России приняли на себя чиновники и бизнесмены. Многим предпринимателям и госслужащим был запрещен въезд в Европу. Крупные отечественные компании потеряли возможность сотрудничества с зарубежными банками: предприятия лишились выгодных кредитов и финансирования, что сильно сказалось на их состоянии.

Ограничительные меры не могли не отразиться на общем состоянии экономики. Санкции против России ударили по рублю и нефти, что вызвало скачок цен на продукты. Стабилизировать ситуацию помогла политика импортозамещения.

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