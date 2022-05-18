"Как вам вид из окна?": Народ ахнул при виде дорогущих хором Бузовой

Сестра Ольги Бузовой активно занимается ремонтом в новой квартире.

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33-летняя Анна Бузова не так давно стала обладательницей шикарных хором в московском элитном жилом комплексе. Очевидно, что за апартаменты она отдала не маленькую сумму. В копеечку влетел и ремонт в квартире. Как признавалась сестра Ольги Бузовой, все работы обошлись примерно в шесть миллионов рублей.

Судя по всему, родственница поющей телеведущей ждет не дождется, когда же сможет наконец-то заселиться в новенькое жилье. Сестра Ольги Бузовой решила прогуляться по своим новеньким хоромам и показать поклонникам, как они выглядят. Особое внимание она уделила виду из окна, ведь, по признанию Анны, она испытывает кайф, когда из квартиры открывается красивый пейзаж. "Довольная мордашка", – так описала свое состояние родственница экс-звезды "Дома-2", снявшая себя на балконе, из которого виден город и много зелени.

Ремонт в квартире уже на финальной стадии, и даже сейчас народ наверняка ахнул, увидев почти готовую отделку и открывающийся вид из окна. Стоит отметить, что в свое время покупка квартиры стала камнем преткновения в отношениях звездных сестер. Дело в том, что Ольга Бузова тогда публично заявила, что именно она помогла приобрести элитное жилье, чем сильно обидела родственницу. При этом выросшие в простой семье девушки всего в этой жизни добились сами. Например, как передает "Пятый канал", до того как стать знаменитой, Ольга Бузова мыла полы и подметала улицы.