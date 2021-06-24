Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

Ежегодный музыкальный фестиваль "Жара" стартовал в столичном "Крокус Сити Холле". Он продлится до 27 июня.

На открытии фестиваля появился все звезды отечественного шоу-бизнеса. Внимание к себе сразу же привлекала Ольга Бузова. На красной дорожке она появилась в алом мини-платье с широкими рукавами-фонариками и длинным шлейфом. Совсем недавно она сменила образ и снова стала длинноволосой блондинкой. Однако для выхода на сцену костюм она все же сменила на еще более откровенный. Оголив стройные ноги, дива появилась в боди с леопардовыми рукавами.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, Давид Манукян в этот раз обошелся без эффектных появлений. Филипп Киркоров приехал на мероприятие с отцом и детьми. Вся семья выглядела крайне дружно и тепло, активно позируя фотографам.

Особенный восторг вызвал выход Ани Лорак. Певица выглядела свежей и отдохнувшей. На красной дорожке она появилась в роскошном переливающемся пудровом платье с пушистым боа на плечах. Однако для сцены образ преобразился в более страстный. Красное платье с глубоким вырезом не оставило никого равнодушным.

Друга исполнительницы, Сергея Лазарева, часто критикуют за то, что он не стремится к неординарным образам. Всему яркому и необычному артист предпочитает классический темный костюм. Однако поклонникам даже нравится сдержанность кумира.

Придерживается тренда, заданного Сергеем Лазаревым и Александр Ревва. Строгая одежда лишь добавляет брутальности его образу.

Неравнодушен к костюмам и Николай Басков. Замешано ли в этом оперное прошлое, или исполнитель в глубине души достаточно консервативен – сказать сложно, но классику "натуральный блондин" привык разбавлять яркими акцентами. На этот раз пиджак оказался обшит алыми пайетками.



Григорий Лепс же появился в трендовом персиковом пиджаке, который достаточно выгодно сочетался с фирменными очками исполнителя. Образ разбавила полосатая рубашка.

Самым эпатажным был признан лук Клавы Коки. Исполнительница появилась на красной дорожке в сверкающем "маленьком черном платье" и в босоножках в тон. С ее рукавов до пола свисали манжеты в виде долларовых купюр.

Несмотря на жаркую погоду, на этот раз Даня Милохин отказался от платьев. Он был одет в исключительно спортивном стиле и активно исполнял различные неоднозначные "па", позируя фотографам.

Лолиту теплая погода совсем не смутила. Она выбрала черное мини-платье, которое украсила сумочка в виде кости. На ноги звезда надела блестящие серебрянные лодочки.

Открытие фестиваля успешно состоялось. Теперь всех интересующихся ждет целых пять дней разнообразной концертной программы, в которой примут участие несколько сотен артистов из России и стран СНГ.