Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Четверг
24 июня
Лента новостей
14:40
"Спросил, что я делаю": снявшая кольцо Сафарова сорвалась к Тимати после полуночи
14:26
Похотливый Алибасов приказал юным певицам мастурбировать
14:13
Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"
14:11
Рак легких: звезде "Битве экстрасенсов" поставили страшный диагноз
14:10
Отели в Краснодарском крае будут принимать только привитых с 1 августа
14:08
Алибасов вышел в эфир после новости о смертельной болезни: Страшно смотреть
13:42
Эксперт спрогнозировал максимальное укрепление рубля
13:36
Жену звезды сериала "Кухня" возбуждают постельные сцены с мужем
13:35
Застигнутая врасплох Барановская сбежала после острого вопроса
13:23
Торговавшую на Урале наркотиками панду поймали под Москвой
13:12
Стали известны подробности о новом возлюбленном Ольги Бузовой: Дава кусает локти
13:07
"Готов броситься с кулаками": Шепелев пришел в бешенство из-за сына от Фриске
13:07
В Кремле объяснили обязательную вакцинацию от COVID-19 в России
12:50
"Шикарная!": растолстевшая Седокова вывалила сочную грудь
12:40
Принц Гарри и Меган Маркл обвели королеву вокруг пальца
12:36
Лукашенко о новых санкциях против Белоруссии: Бессилие Запада
12:35
В Кургане автобус сбил ребенка
12:26
В Подмосковье двое мужчину угнали семь машин
12:18
"Я – счастливый человек!": Энистон взорвалась из-за бестактных вопросов близких
12:12
В Сети появился загадочный ролик про Ленина с участием Лолиты Милявской
12:04
Вдова внезапно потеряла ребенка после похорон Грачевского
11:43
Навка постаралась: вскрылась причина измученного вида мужа Заворотнюк
11:42
Под Москвой мужчина вытолкал подругу из окна
11:25
В подмосковном Талдоме снесли простоявший полвека дом
11:19
"Как же тяжело!": Зудина довела народ до слез
11:19
В России за сутки выявили более 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19
11:10
В США бывшие военный убил жену и двух детей в День отца
11:04
"Я не позволю": вдова Грачевского сорвалась из-за наглой лжи
11:00
"Я жестко потею!": откровения брезгливого Милохина после ночи с ребятами
10:55
В Крыму поймали украинского шпиона
10:28
Некоторые россияне рискуют остаться без пенсии в июле – подробности
10:26
"Мы так сильно тебя хотели": дочь Евгения Осина родила первенца
10:23
Стоянов лишился покоя из-за физического уродства: Ужас и шок
10:21
Гормональный взрыв стал причиной помешательства Карауловой
10:19
В Приморье мужчина угрожал взорвать отделение банка
10:09
В Москве задержали продавцов фальшивых справок о вакцинации
10:01
Антиклимакс: Лолита в колготках и без платья устроила дерзкую провокацию в центре Москвы
09:49
"Такая шалунья!": Навка восхитила народ образом искусительницы
09:38
В оперштабе высказались об отстранении непривитых сотрудников
09:36
Тотальный контроль, подавление и принуждение: отчаявшаяся Спирс мечтает избавиться от отца
09:26
Слышны хлопки: на юге Москвы загорелся склад
09:12
"Она еще и поет": Волочкова поразила публику новым талантом
09:08
Ночью в Новокузнецке загорелись две машины
09:01
"Все замечательно, но где маски?": устроившего вечеринку в разгар пандемии Галкина осудили
08:54
"Кто дал вам право?!": Захарова осадила министра обороны Германии
08:48
"Людям не дают покоя моя любовь и отношения": Киркоров объяснился за скандальную "гей-свадьбу" с Давой
08:48
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Задняя часть слона"
08:34
Бузова не смогла скрыть знаковых изменений в фигуре
06:03
"Катастрофа": вернувшаяся с отдыха Седокова жутко растолстела
04:03
Оставленная Тимати Решетова готова переделать себя под мужчину
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина
"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию
"Не могла предположить, чем закончится": Макеевой стало плохо после встречи с соперницей
Все-таки запретили: затея Бузовой с коньяком с треском провалилась
"Было лучше": ставшую блондинкой Бузову разнесли в пух и прах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС +4

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

Ежегодный музыкальный фестиваль "Жара" стартовал в столичном "Крокус Сити Холле". Он продлится до 27 июня.
прочитано 399 раз

На открытии фестиваля появился все звезды отечественного шоу-бизнеса. Внимание к себе сразу же привлекала Ольга Бузова. На красной дорожке она появилась в алом мини-платье с широкими рукавами-фонариками и длинным шлейфом. Совсем недавно она сменила образ и снова стала длинноволосой блондинкой. Однако для выхода на сцену костюм она все же сменила на еще более откровенный. Оголив стройные ноги, дива появилась в боди с леопардовыми рукавами.

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, Давид Манукян в этот раз обошелся без эффектных появлений. Филипп Киркоров приехал на мероприятие с отцом и детьми. Вся семья выглядела крайне дружно и тепло, активно позируя фотографам.

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

Особенный восторг вызвал выход Ани Лорак. Певица выглядела свежей и отдохнувшей. На красной дорожке она появилась в роскошном переливающемся пудровом платье с пушистым боа на плечах. Однако для сцены образ преобразился в более страстный. Красное платье с глубоким вырезом не оставило никого равнодушным.

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

Друга исполнительницы, Сергея Лазарева, часто критикуют за то, что он не стремится к неординарным образам. Всему яркому и необычному артист предпочитает классический темный костюм. Однако поклонникам даже нравится сдержанность кумира.

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

Придерживается тренда, заданного Сергеем Лазаревым и Александр Ревва. Строгая одежда лишь добавляет брутальности его образу.

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

Неравнодушен к костюмам и Николай Басков. Замешано ли в этом оперное прошлое, или исполнитель в глубине души достаточно консервативен – сказать сложно, но классику "натуральный блондин" привык разбавлять яркими акцентами. На этот раз пиджак оказался обшит алыми пайетками.

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

Григорий Лепс же появился в трендовом персиковом пиджаке, который достаточно выгодно сочетался с фирменными очками исполнителя. Образ разбавила полосатая рубашка.

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

Самым эпатажным был признан лук Клавы Коки. Исполнительница появилась на красной дорожке в сверкающем "маленьком черном платье" и в босоножках в тон. С ее рукавов до пола свисали манжеты в виде долларовых купюр.

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

Несмотря на жаркую погоду, на этот раз Даня Милохин отказался от платьев. Он был одет в исключительно спортивном стиле и активно исполнял различные неоднозначные "па", позируя фотографам.

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

Лолиту теплая погода совсем не смутила. Она выбрала черное мини-платье, которое украсила сумочка в виде кости. На ноги звезда надела блестящие серебрянные лодочки.

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС

Открытие фестиваля успешно состоялось. Теперь всех интересующихся ждет целых пять дней разнообразной концертной программы, в которой примут участие несколько сотен артистов из России и стран СНГ.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Автор: 24 июня 2021, 14:13

комментарии

Ответить:

Гость780861
Пожаловаться Ответить
А как бузовой без трусов,тогда она не произведет впечатление ,если раздвинет ноги, в каком то наряде, с закрытым причинном мести ,а так вдруг она произведет развратом,пошлятиной ,впечатление ,но она забывала даже открывать рот,видно было, когда показывали её крупным планом Пусть многие пели под фанеру ,но для них это было,как фон ,а для бузовой это все Не надо возмущаться ,что это убожество пела под фанеру,а то не дай бог споет живьем,так все загнуться от собачьего воя
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Как же тяжело!": Зудина довела народ до слез

Актриса хранит воспоминания
Шоу-бизнес

Застигнутая врасплох Барановская сбежала после острого вопроса

Телеведущая не пожелала говорить на спорную тему
Шоу-бизнес

"Я жестко потею!": откровения брезгливого Милохина после ночи с ребятами

Как живет кумир подростков
Шоу-бизнес

Стали известны подробности о новом возлюбленном Ольги Бузовой: Дава кусает локти

Он обеспечен и красив

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+