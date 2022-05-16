"Во что она превращается?": в Сеть попали кадры опухшей до омерзения Бузовой

Ольга Бузова появлялась перед публикой в разном виде и разных состояниях, но народ порой все равно удивляется выходкам телеведущей. Впрочем, саму поп-диву не беспокоит то, что о ней подумают окружающие. Например, она не стесняется показываться без макияжа, зареванной и опухшей.
Недавно Бузова выложила в свой телеграм-канал новое видео, снятое в машине. Находясь на заднем сиденье, телеведущая без макияжа и с патчами на лице поприветствовала преданных поклонников и пожелала им доброго утра. Также знаменитость поблагодарила рядом сидящего помощника за кофе.
Подписчики обратили внимание, что Ольга выглядит опухшей. "Ну почему женщина в 40 лет выглядит так отвратно с утра?! Что дальше будет?", "Во что она превращается?!", "Не надо выходить в эфир в таком виде. На лице следы всех проведенных выходных!", – высказались интернет-пользователи, у которых вид телеведущей вызвал омерзение.
Напомним, в этом году Ольге Бузовой исполнилось 36 лет. Это событие телезвезда отметила с размахом. Знаменитость сама сделала себе подарок, представив новую песню. Подробнее об этом писали "Дни.ру".