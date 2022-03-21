"Надо брать жилье": Буланова рассказала о правильном вложении денег

Для кого-то опыт Татьяны Булановой может оказаться очень ценным.

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Одним из наилучших вложением денежных средств 53-летняя блондинка считает покупку недвижимости. Такой способ инвестирования оправдает себя в любом случае: даже если есть где жить, квартиру всегда можно сдавать и зарабатывать на этом деньги.

"Если есть возможность, то, конечно, надо брать жилье," – посоветовала умудренная опытом певица.

Сама Татьяна Буланова знает, о чем говорит. Не так давно певица купила квартиру в ипотеку для младшего сына и уже даже выплатила все деньги банку. Несколько лет назад артистка также купила жилье своему старшему наследнику.

В недавнем выпуске программы "Ты не поверишь!" на телеканале "НТВ" исполнительница хита "Не плачь" призналась, что копить деньги она не умеет, но знает, что с помощью покупки жилья их можно сохранить и приумножить.

Напомним, что у Татьяны Булановой два сына от разных браков. Старшего сына Александра певица родила в 1993 году от музыканта и продюсера Николая Тагрина. Младший наследник певицы – Никита родился в 2007 году во втором браке звезды с футболистом Владиславом Радимовым.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, кто стал новым избранником Татьяны Булановой и почему артистка испугалась выходить замуж за того, кто значительно младше нее.