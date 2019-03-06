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Март 6, 2019
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Не плачь: Татьяне Булановой – 50

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6 марта Татьяне Булановой исполнилось 50 лет. Артистка прославилась благодаря ряду печальных песен, посвященных непростой женской судьбе. А композиция "Не плачь" и вовсе стала визитной карточкой певицы. В жизни же Татьяна Буланова оптимистка, обладающая сильным характером.

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