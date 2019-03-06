Не плачь: Татьяне Булановой – 50

6 марта Татьяне Булановой исполнилось 50 лет. Артистка прославилась благодаря ряду печальных песен, посвященных непростой женской судьбе. А композиция "Не плачь" и вовсе стала визитной карточкой певицы. В жизни же Татьяна Буланова оптимистка, обладающая сильным характером.