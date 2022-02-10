"Бессонная ночь": директор Булановой лишился покоя после страшных новостей

Накануне вечером бури ничто не предвещало. "Ближе к полуночи у меня стал без конца звонить телефон и разрываться все мессенджеры, – рассказал "Дни.ру" директор Татьяны Булановой Константин Сергеев. – Звонили знакомые и незнакомые, поклонники и коллеги. Мол, увидели в Интернете новость, что-де "два часа назад отмучилась". На видео, которое мне стали присылать, какой-то человек на фоне мелькающих фотографий Татьяны траурным голосом рассказывает, что она пыталась наложить на себя руки после известия о любовнице у ее жениха, что тело вынесли к скорой и прочий маразм".
"Не читайте советских газет! – цитирует булгаковского профессора Преображенского директор Булановой. – Это вообще за гранью морали! Люди в погоне за кликбейтом делают страшное. Ни совести, ни этики! Они заслуживают уголовного наказания. Ведь не дай Бог бы эту "новость" на ночь увидела моя мама-гипертоник!"
"Таня, слава Богу, жива-здорова, никаких драм, любовниц, скорых и прочего бреда не было, – поспешил всех успокоить Сергеев. – Непонято, почему вся эта грязь и ложь гуляет на YouTube. Причем жаловаться бесполезно – никто этот контент не удаляет. Зато пираты там процветают и на авторские права часто плевать",