"Надо избавиться": Дорогущий замок сбежавшей Пугачевой не дает покоя Пригожину

Продюсер резко высказался по поводу предложения критика Сергея Соседова "национализировать" роскошный подмосковный дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина.



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Иосифа Пригожина возмутили слова телеведущего. Он встал на защиту Примадонны, которая недавно уехала с семьей в Израиль. Муж певицы Валерии отметил, что Сергей Соседов работает на ТВ, получая зарплату на федеральном канале и говорит такие вещи.

"Пугачева такая одна!", — цитирует Иосифа Пригожина ОСН. Он убежден, что музыкальный критик не имеет права осуждать любое действие Аллы Пугачевой. Продюсер уверен, что певица может поступать так, как хочет.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова тоже прокомментировала отъезд Аллы Пугачевой из России. Балерина заявила, что Алла Пугачева давно доказала своим творчеством, что является истинной патриоткой. Звездная блондинка считает певицу великим человеком. Она, как и Иосиф Пригожин, убеждена, что Примадонна заслужила право поступать, как ей угодно.

Как писали "Дни.ру", к середине марта Россию покинули Ксения Собчак, Алла Пугачева, Семен Слепаков, Ольга Бузова, Валерий Леонтьев, Олег Газманов, Земфира, Рената Литвинова, Валерия и Иосиф Пригожин, Чулпан Хаматова и другие.