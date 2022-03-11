Сбежавшую из страны "в отпуск" Пугачеву вывели на чистую воду: Какой отдых в такое время?

Новость об отъезде из России Максима Галкина и Аллы Пугачевой наделала много шума.

На прошлой наделе по Сети разошлась информация о внезапном решении звездного семейства покинуть страну. Поклонники сразу принялись гадать, куда могла поехать Примадонна, и с чем это может быть связано. При этом сама Алла Борисовна долгое время хранила молчание, но в конце концов вышла на связь и сообщила, что отправилась за границу отдыхать и подлечиться.

Рустам Солнцев тоже оказался шокирован известием об отъезде Примадонны с молодым мужем и детьми, однако, что бы там ни было, не осуждает их за этот поступок. А вот, что касается заявления Аллы Борисовны о том, что она уехала в отпуск, то шоумен отнесся к нему весьма скептически. Но в любом случае это решение семьи, и его надо уважать, а не критиковать.

"Мое мнение, что даже если они не уехали отдыхать, хотя какой отдых в такое время, и лечиться, то это их выбор, и я этот выбор понимаю", – поделился мыслями Солнцев.

К тому же шоумен предположил, что внезапный отъезд из страны мог быть связан с гневом публики, который обрушился на Максима Галкина после его высказывания по поводу спецоперации на Украине. Солнцев уверен, что комику пришлось пережить настоящую травлю в отношении себя.

К слову, карьера Максима Галкина оказалась на волоске после случившегося. Ранее "Дни.ру" рассказывали, как в Астрахани разъяренные зрители поголовно пошли сдавать билеты на концерт комика, который в конце концов организаторам пришлось отменить.