Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Деньги не пахнут: Зеленский не брезгует квартирой и бизнесом в России

Новости

Деньги не пахнут: Зеленский не брезгует квартирой и бизнесом в России

Несмотря на враждебное отношение к нашей стране, многие украинские политики и бизнесмены имеют у нас недвижимость и бизнес. Среди них и президент Украины Владимир Зеленский.
прочитано 1235 раз

Согласно официальной декларации украинского лидера, у него есть квартира в Крыму – в приморском поселке Ливадия под Ялтой. Она представляет собой элитный трехкомнатный пентхаус площадью 129,8 квадратных метров. Из окон жилья открывается живописный вид на море и горы. К слову, куплена она супругой Владимира Зеленского Еленой. Журналисты выяснили, что эта недвижимость стоит сто миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ

Украинцы о всплывших офшорах Зеленского: Страну спасет только русский генерал-губернатор

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Кроме того, президент Украины имеет бизнес в России. Это выяснилось три года назад. Есть три российские компании, которые продают нашим телеканалам фильмы и сериалы (среди них "Сваты" – Прим. ред.), созданные основателем "Студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским.

Учредитель этих компаний – кипрская фирма Green Family Ltd, бенефициаром которой украинские журналисты тоже назвали Владимира Зеленского. СМИ писали, что лишь с 2014 по 2017 год эти компании бывшего комика заработали около 350 миллионов гривен (более одного миллиарда рублей по нынешнему курсу).

Владимир Зеленский оправдывался тем, что не может закрыть эту компанию, поскольку контракт – до 2021 года. "Подарить русским наши деньги? Нет!", – заявлял политик.

Среди украинских политиков, имеющих бизнес в России, и предшественник Владимира Зеленского на посту президента – Петр Порошенко. Вспомнить хотя бы его Липецкую кондитерскую фабрику, которая до сих пор работает. Также журналисты выяснили, что политик имеет в Липецкой области крахмальный завод и компанию, занимающуюся зерном.

Фото: Ukrainian President's Office / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2022, 10:20 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+