Деньги не пахнут: Зеленский не брезгует квартирой и бизнесом в России

Несмотря на враждебное отношение к нашей стране, многие украинские политики и бизнесмены имеют у нас недвижимость и бизнес. Среди них и президент Украины Владимир Зеленский.



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Согласно официальной декларации украинского лидера, у него есть квартира в Крыму – в приморском поселке Ливадия под Ялтой. Она представляет собой элитный трехкомнатный пентхаус площадью 129,8 квадратных метров. Из окон жилья открывается живописный вид на море и горы. К слову, куплена она супругой Владимира Зеленского Еленой. Журналисты выяснили, что эта недвижимость стоит сто миллионов рублей.

Кроме того, президент Украины имеет бизнес в России. Это выяснилось три года назад. Есть три российские компании, которые продают нашим телеканалам фильмы и сериалы (среди них "Сваты" – Прим. ред.), созданные основателем "Студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским.

Учредитель этих компаний – кипрская фирма Green Family Ltd, бенефициаром которой украинские журналисты тоже назвали Владимира Зеленского. СМИ писали, что лишь с 2014 по 2017 год эти компании бывшего комика заработали около 350 миллионов гривен (более одного миллиарда рублей по нынешнему курсу).

Владимир Зеленский оправдывался тем, что не может закрыть эту компанию, поскольку контракт – до 2021 года. "Подарить русским наши деньги? Нет!", – заявлял политик.

Среди украинских политиков, имеющих бизнес в России, и предшественник Владимира Зеленского на посту президента – Петр Порошенко. Вспомнить хотя бы его Липецкую кондитерскую фабрику, которая до сих пор работает. Также журналисты выяснили, что политик имеет в Липецкой области крахмальный завод и компанию, занимающуюся зерном.