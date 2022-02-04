Теперь не "только славянам": ЦИАН запретил дискриминацию в объявлениях о сдаче квартир в аренду

Сервис объявлений о покупке и аренде недвижимости ЦИАН запретил собственникам жилья, желающих сдать квадратные метры в аренду, прибегать к дискриминации при публикации объявлений. С 1 февраля им нельзя сообщать на сайте, что квартира или дом сдается только людям определенной расы или этнической принадлежности.
То есть собственники жилья должны воздержаться от таких формулировок, как "только славянам", "гражданам России славянской внешности", "для семьи славян", и подобных. Если дискриминационные требования все-таки остались в объявлении, ЦИАН в праве самостоятельно внести изменения в описание.
В пресс-службе сервиса отметили, что собственник по-прежнему может указывать в объявлении информацию о поле и возрасте потенциального арендатора, составе семьи, желающей заселиться, а также предельном количестве квартиросъемщиков и наличии домашних животных.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Москве значительно подорожала аренда однокомнатных квартир – почти на треть. Сейчас снять однокомнатную квартиру в столице можно примерно за 48,2 тысячи рублей, двухкомнатную – за 69,6 тысячи. В начале прошлого года средняя ставка аренды жилья была ниже на 27-28%.