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Недвижимость
Ипотека в 2022 году в России станет невыгодна: Аренда дешевле

Ипотека в 2022 году в России станет невыгодна: Аренда дешевле

В наступившем году наметилась необычная тенденция. По данным аналитиков, снимать квартиру будет выгоднее, чем оформлять кредит на его покупку. Причиной тому – растущие ипотечные ставки.
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По мнению основателя IT-компании Realiste Алексея Гальцева, в 2022 году намного выгоднее арендовать жилье, нежели приобретать его в ипотеку. Эксперт отметил, что на рынок аренды сейчас попадает много квартир, купленных с инвестиционной целью.

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В связи с этим рост арендных ставок затормозится. При этом эксперты подсчитали, что количество ипотечных квартир на рынке сдаваемого в аренду жилья в столице в настоящее время располагается на уровне 20-30%. Но покупателей, погашающих кредиты только за счет сдачи жилья в аренду, очень мало.

Экономист Андрей Бархота согласен с тем, что аренда в этому году будет выгоднее ипотеки. Так, платеж по ипотеке за небольшую однушку в Москве сейчас на 15-20% больше, чем аренда подобной недвижимости.

Опасаться роста цен на аренду из-за подорожания ипотеки не стоит, считает руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов. Эксперт заявил, что стоимость аренды зависит только от соотношения спроса и предложения.

Андрей Бархота также заявил, что рост процентных ставок в текущем году будет происходить не только по ипотеке, но и по вкладам. А это поможет в накоплении на первый взнос по ипотеке в более выгодный период. Ранее стало известно, что за год в России резко выросли цены на жилье.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 09:48 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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