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В России обновлен рекорд по среднему размеру ипотеки
"Известия" сообщили, что в России средний размер ипотеки с декабря 2021-го по январь 2022-го вырос на 20,7% и составил 3,89 миллиона рублей, что стало рекордом. В начале прошлого года цифры были иные – 2,8 миллиона. То есть за 12 месяцев средний чек выданной ипотеки увеличился на 39,2%.
В Москве самый высокий показатель – 7,76 миллиона рублей. На втором месте Московская область – 6,01 миллиона. На третьем – Санкт-Петербург. В Северной столице средний размер ипотечных кредитов на данный момент составляет 5,09 миллиона.
"360" отмечает, что в некоторых регионах стоимость ипотеки увеличилась больше чем в два раза: например, в Волгоградской (+61,8%) и Ростовской (+56,2%) областях, в Ставропольском крае (58,8%).
Средний срок ипотеки тоже увеличился. Если в 2018-м он составлял 17 лет, то сегодня уже 20. Такой показатель достигнут впервые. При этом в Москве и Санкт-Петербурге ипотека на 30 лет – давно не редкость. Эксперты считают, что это означает отсутствие денежных средств у россиян.
Ранее "Дни.ру" писали, что выгоднее: купить квартиру или снимать ее. Есть несколько минусов у аренды недвижимости, как и у покупки жилья в ипотеку.
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