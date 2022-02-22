Что выгоднее: купить квартиру или снимать?

Снимать квартиру до пенсии или купить недвижимость в ипотеку? Такой вопрос возникает у людей, которые не имеют своего жилья.



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Обычно аренда стоит дешевле ежемесячных платежей по ипотеке, тем более не нужно собирать деньги на первоначальный взнос. Но зато все потраченные деньги на аренду уже никогда не вернешь, и съемное жилье не оформить в собственность.



Эксперты "Топ Новостроек" и МБК выяснили, что выгоднее: покупать недвижимость в ипотеку или снимать. Взвесили плюсы и минусы.

Кому лучше арендовать квартиру?

Для тех, кто постоянно путешествует и не хочет быть привязанным к одному городу — лучше всего арендовать квартиру. Аренда недвижимости и автомобиля для некоторых — это привычный и комфортный образ жизни. Главное преимущество съемного жилья — это мобильность. Например, не понравились соседи или нашли высокооплачиваемую работу в другом городе. Вы не привязаны к съемному жилью и в любой момент можете съехать.

Владелец жилья оплачивает капитальный ремонт и налоги за недвижимость. И квартиранту делать ремонт не нужно, а любые вопросы, связанные с оплатой за уборку подъезда, вывоз мусора и т. д., решает владелец недвижимости.

Минусы аренды недвижимости

Но у съемного жилья есть и свои недостатки:

Квартиросъемщик отдает деньги за чужое жилье, а не свое.

Для семейных людей снимать квартиру не выгодно, т. к. нужно думать о будущем.

Приходится соблюдать требования владельца жилья, иначе могу выселить.

В любой момент могут поднять плату за аренду, если снимаете без договора.

Владелец жилья может уведомить вас о том, что собирается продать квартиру и в течение месяца нужно освободить помещение.

Есть риск снять жилье у мошенников, которые сдают одну и ту же квартиру сразу нескольким квартирантам.

Кому лучше покупать квартиру в ипотеку?

Для тех, кто планирует обзавестись своей семьей, определился в жизни с работой, страной и городом, лучше всего покупать недвижимость. Даже если нет денег, выгоднее накопить на первоначальный взнос 10–20% и платить по ипотеке за собственное жилье, чем снимать, платить за аренду и обеспечивать жизнь чужого человека. Цены на недвижимость растут с каждым годом, поэтому выгоднее не копить всю сумму сразу, а купить в ипотеку с первоначальным взносом. В будущем стоимость жилья может вырасти и если захотите продать недвижимость, перекроете большую часть затрат по ипотеке.

Из других преимуществ покупки недвижимости в ипотеку — возможность купить недвижимость по ставке 7%. А если у вас есть дети, воспользуйтесь сертификатом материнского капитала для покупки жилья.

Минусы покупки жилья в ипотеку

Несмотря на преимущества, у недвижимости в ипотеку есть минусы:

Серьезная финансовая нагрузка на семейный бюджет, т. к. приходится ежемесячно платить за ипотеку.

Большая сумма первоначального взноса. Многие не могут собрать 10% первоначального взноса, т. к. сумма может достигать 1 млн руб.

Ипотечная недвижимость находится в залоге у банка до тех пор, пока заемщик не рассчитается с долгами.

Если потеряете работу или вас сократят, все равно придется выполнять финансовые обязательства.

Что делать, если нет денег на ипотеку?

Причина, по которой многие снимают квартиру, а не берут недвижимость в ипотеку — страх потерять доход. Ведь по ипотеке нужно ежемесячно платить, а это порождает страхи, что если не будет стабильной работы, банк подаст в суд и заберет недвижимость. Но если бы заемщики знали, что временные финансовые проблемы — это не приговор, они бы отдавали предпочтение ипотеке.

С уважительными причинами — например, потерей работы, можно пойти в банк и получить отсрочку. Оформите кредитные каникулы, если временно лишились работы на срок до шести месяцев. Предъявите документы — выписку с биржи труда, справку о зарплате и ПФР, чтобы доказать свое финансовое положение. Менеджеры предоставят отсрочку сроком до шести месяцев. Вас могут полностью или частично освободить от ежемесячных выплат без штрафов.

А если нашли более выгодное предложение — например, платили ипотеку по ставке 12%, но в другом банке нашли за 8% — оформите рефинансирование. Главное, не допускайте просрочек по оплате и получите согласие старого кредитора. Кредитный брокер МБК помогает в таких ситуациях — подберет выгодную процентную ставку в банке и бесплатно поможет найти выход из сложного финансового положения.

Аренда или покупка — что выбрать?

Если собственного жилья нет, но планируете жить семьей, лучше задуматься о покупке недвижимости в ипотеку. Все будет зависеть и от обстоятельств, вашего заработка, жизненной позиции, перспектив и семейного положения.

Если сомневаетесь, что для вас выгоднее, еще раз пересмотрите все преимущества и недостатки покупки и аренды. Семейным и тем, кто в ближайшем будущем планирует обзавестись семьей, лучше и выгоднее всего собрать деньги на первоначальный взнос и купить квартиру в ипотеку.

А вот для тех, кто еще не определился в жизни, не знает, где хочет жить и работать — проще и выгоднее арендовать жилье. В любой момент можно будет отказаться от аренды, найти более выгодное и доступное по цене предложение или уехать из города, и даже страны.