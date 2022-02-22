С 1 марта в России не будет участков с "временным" статусом

Собственникам участков со статусом "временный" нужно поторопиться поставить их на кадастровый учет.

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Весной 2022 года пройдет пять лет с момента присвоения земельным участкам статуса "временный". Из-за этого, по словам экспертов, в ЕГРН они станут "архивными". Напомним, что соответствующий статус получали те участки, которые были приобретены, но не поставлены на учет в кадастр недвижимости. Так, у собственников было пять лет, чтобы это сделать. Теперь же запись о "временном" статусе исчезнет из базы реестра, если участок не был зарегистрирован. От этом сообщает РИА-Недвижимость.

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Стоит отметить, что это не значит, что земельный участок перейдет в собственность государства. Однако у собственника больше не будет возможности распоряжаться землей с юридической точки зрения. Так, например, нельзя будет ее продать или сдать в аренду. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя внести в государственный реестр необходимые данные и обратиться с заявлением на установление прав на собственность. Прошение можно подать в любой отдел МФЦ независимо от места нахождения и проживания. Когда сведения будут зарегистрированы, статус изменится на "учтенный". Стоит отметить, что это не относится к зданиям капитального строительства, а также к участкам, которые числятся в собственности, но не имеют сведений о границах.