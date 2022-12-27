Кладбищенские цветы и неживой малыш: в дом родившей Ковальчук пришла беда

Юлия Ковальчук снялась в трогательном ролике, в котором призналась в планах на ближайшее время.

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На календаре уже последняя неделя декабря — но у звезд шоу-бизнеса никак не получается отложить все дела и начать подготовку к праздникам. Такая же беда пришла и в дом певица и экс-солистки "Блестящих" Юлия Ковальчук — как найти способ успеть все вовремя?

Кажется, решение нашлось. Юлия Ковальчук в этом году решила заказать доставку новогоднего декора из крупного супермаркета. Обязанностей у звезды много — она и родившая прекрасную дочку мама, и жена известного человека, и настоящая бизнес-леди. Доставка действительно делает новогоднюю суету чуть-чуть приятнее.

Однако, поклонники звезды заметили, что купленный в магазине декор слегка устарел. Звезда приобрела одинаковые стаканы, которые уже неактуальны, а еще выбранные не по фэн-шую искусственные цветы, выглядящие как кладбищенские. К тому же в дом попал еще и неживой малыш: для украшения пространства под новогодней елкой Юлия Ковальчук выбрала гнома, главного персонажа всех детских страшилок.

Подписчики социальных сетей уверены, что новогодний ассортимент магазина шире, чем показала Юлия. Возможно, скоро в Сети появится флешмоб — показать, как можно современно и стильно украсить новогодний стол с товарами из доставки. А может быть и сама Юлия Ковальчук предложит новый вариант оформления.