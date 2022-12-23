"Начнут закидывать грязью": дочь Ковальчук и Чумакова делят на фоне развода

Те, кто уверены, что брак Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук висит на волоске, регулярно получают этому подтверждения: пара то отдыхает раздельно, то в постели певицы оказываются восточные самцы, а в ложе ее супруга – Лариса Долина...

прочитано 439 раз На днях вот и вовсе стало известно, что на фоне якобы планируемого развода Алексей Чумаков слиняет от семьи в самую важную ночь в году: поздним вечером 31-го декабря у него запланировано выступление. Пройдет оно, к слову, в клубе Soho Rooms, любовью к которому известны фигуристые московские модницы. ПО ТЕМЕ "Тонкий, маленький и мягкий": Чумаков об угасании сексуальной активности после 40 лет Точно развод: обессилевшая Ковальчук кувыркалась с двумя красавцами за спиной у Чумакова Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица Получается, что Юлия Ковальчук останется дома в одиночестве, если, конечно, не считать их дочери и двух котят. А как было бы мило, если бы певица, прихватив дочь, составили артисту компанию: заняли бы один из ближайших к сцене столиков и подпевали папе, махая огоньком зажигалки словно на концерте Queen. Но увы, у звездной пары есть правило, нарушать которое они не желают даже в новогоднюю ночь: их дочка не познает публичности пока не подрастет. Таким образом, свою дочь Чумаков и Ковальчук делят на ту часть, которая видна общественности, и ту, которая доступна близким. Ввиду такого правила для светского общества девочка остается безликой и таинственной. "К сожалению, много недобрых людей. Конечно, родителям сложно пережить, когда ребенка начнут закидывать грязью", – высказалась актриса Карина Мишулина, дочь Спартака Мишулина. Она уверена, что Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук ведут себя правильно: так они ограждают ребенка и от возможного глаза, и от излишнего негатива.





Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Автор: Дарья Бурцева 23 декабря 2022, 22:00 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник