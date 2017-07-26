Юлия Ковальчук наслаждается беременностью в Испании

Певица Юлия Ковальчук вот уже несколько недель находится в Испании. где у нее есть свои апартаменты. Артистка находится в ожидании первенца, однако предпочитает скрывать свое интересное положение от посторонних. Тем не менее, Юлия регулярно делится с фанатами подробностями своих будней, публикуя фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.