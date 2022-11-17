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Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников

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Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников

Алла Пугачева оставила свой любимый дом в Грязи и даже не знала, во что он прекратится.
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Много лет дом в деревне Грязь был настоящей крепостью для звездного семейства. Чего только там не происходило! Но после очередного отъезда Примадонны за границу к своему оскандалившемуся мужу, особняк стоит без дела. Алла Пугачева, поговаривают, хотела продать его за миллиард рублей, однако покупатель пока не нашелся.

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Стоимость, впрочем, такая высокая не случайно. Напомним, что строил и обустраивал его сам Максим Галкин* и хорошенько вложился. Однако приобретать особняк за баснословные деньки никто не хочет – то ли он того не стоит, то ли всему виной поведение звездной четы. Так что, пока он остается брошенным своими хозяевами, но "добрые" россияне придумали ему новое применение.

Дом в прямом смысле уничтожили, стерев с Google-карт. Нет, на участке, конечно, он все еще стоит, но на картах ему присвоили другое название, буквально превратив его в пристанище грешников. Теперь жилище носит другое название: если ввести адрес звездного семейства в Грязи, то выходит объект – "Дом покаяния Аллы Пугачевой".

Чья это работа, неизвестно. Но на просторах Интернета народ считает, что это проделки недоброжелателей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, которых, к слову, в последнее время стало очень много. А может быть, рассуждают пользователи, это махинации соседей.

*Минюст России признал Максима Галкина иноагентом.

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2022, 11:04 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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