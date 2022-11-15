"Сдуру": у пристрастившегося к бутылке Газманова начались проблемы в жильем

Олег Газманов лишился зарубежной недвижимости.

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Народный артист России Олег Газманов всегда отличался высоким уровнем патриотизма и яро отстаивал интересы нашей страны. Когда геополитическая ситуация в мире изменилась, певец оказался в той же ловушке, что и многие российские звезды.

Он лишился своей зарубежной недвижимости. По крайней мере, Есаул отечественной эстрады на какое-то время точно потерял доступ к квартире в Латвии.

Как рассказал сам Олег Газманов в эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ, проблемы с жильем у него начались еще восемь лет назад. Артист признался, что приобретал недвижимость в Юрмале, чтобы подарить супруге Марине.

По данным СМИ, риелторы в свое время оценили зарубежную квартиру звезды эстрады в 500 тысяч евро. Меж тем, из-за снижения цены музыкант так и не смог продать ее. По его словам, жилье подешевело уже втрое.

"Я сдуру купил эту квартирку несчастную", – посетовал Олег Газманов.

Он также подчеркнул, что продолжает оплачивать коммунальные услуги для пустующего дома. Однако удивительно, что артиста волнует вовсе не это. Олег Газманов пристрастился к бутылке арманьяка 1951 года выпуска. Исполнитель хита "Офицеры" пожаловался, что не может забрать "ровесницу" из квартиры.

К слову, несмотря на мировую нестабильность на рынке недвижимости, в Санкт-Петербурге растет спрос на жилье. Ей, по данным портала URA.RU, активно интересуются жители ХМАО.