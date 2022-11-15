Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
"Сдуру": у пристрастившегося к бутылке Газманова начались проблемы в жильем

Новости

"Сдуру": у пристрастившегося к бутылке Газманова начались проблемы в жильем

Олег Газманов лишился зарубежной недвижимости.
прочитано 264 раза

Народный артист России Олег Газманов всегда отличался высоким уровнем патриотизма и яро отстаивал интересы нашей страны. Когда геополитическая ситуация в мире изменилась, певец оказался в той же ловушке, что и многие российские звезды.

ПО ТЕМЕ

"Вот за что обидно": сорящей деньгами Васильевой испортили жизнь в Италии

"Не каждому дано": Газманов впервые рассказал об отношениях с Моисеевым

 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Он лишился своей зарубежной недвижимости. По крайней мере, Есаул отечественной эстрады на какое-то время точно потерял доступ к квартире в Латвии.

Как рассказал сам Олег Газманов в эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ, проблемы с жильем у него начались еще восемь лет назад. Артист признался, что приобретал недвижимость в Юрмале, чтобы подарить супруге Марине.

По данным СМИ, риелторы в свое время оценили зарубежную квартиру звезды эстрады в 500 тысяч евро. Меж тем, из-за снижения цены музыкант так и не смог продать ее. По его словам, жилье подешевело уже втрое.

"Я сдуру купил эту квартирку несчастную", – посетовал Олег Газманов.

Он также подчеркнул, что продолжает оплачивать коммунальные услуги для пустующего дома. Однако удивительно, что артиста волнует вовсе не это. Олег Газманов пристрастился к бутылке арманьяка 1951 года выпуска. Исполнитель хита "Офицеры" пожаловался, что не может забрать "ровесницу" из квартиры.

К слову, несмотря на мировую нестабильность на рынке недвижимости, в Санкт-Петербурге растет спрос на жилье. Ей, по данным портала URA.RU, активно интересуются жители ХМАО.

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2022, 09:02 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Квартир в Новой Москве стало на 23% больше Квартир в Новой Москве стало на 23% больше

На рынок вышло пять новых проектов

Что такое флиппинг и в чем его специфика? Что такое флиппинг и в чем его специфика?

Говорят эксперты

Траты на рекламу новостроек выросли на 75% Траты на рекламу новостроек выросли на 75%

Из-за сокращающегося спроса

"У меня была первая ночь": сияющая от счастья Бузова поделилась радостью с народом "У меня была первая ночь": сияющая от счастья Бузова поделилась радостью с народом

Артистка принимает поздравления

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+