"Вот за что обидно": сорящей деньгами Васильевой испортили жизнь в Италии

Татьяна Васильева обеспечила жильем и себя, и внуков.

прочитано 301 раз

Народная артистка России Татьяна Васильева стала очередной жертвой необоснованных решений так называемых западных партнеров нашей страны. Несколько лет назад актриса и телеведущая позволила себе купить недвижимость в Италии, однако уже долгое время она не может попасть на свою виллу, ей фактически испортили жизнь за границей.

Изначально путешествовать по миру кинозвезде мешала пандемия коронавируса, теперь – изменившаяся политическая обстановка. Кроме того, у артистки истек срок действия шенгенской визы. И вот уже который год она не может отдохнуть в своем доме под Римом.

Вилла 75-летней актрисы находится всего в сорока километрах от столицы Италии, разумеется, и стоит она соответствующе. В свое время Татьяна Васильева могла позволить себе сорить деньгами и выложила за роскошную недвижимость порядка 17 миллионов рублей.

К слову, невозможность попасть в собственный дом никак не освобождает телеведущую от необходимости платить за коммуналку. Содержание особняка обходится ей в 30 с лишним тысяч рублей в месяц.

"Платишь и не живешь. Вот за что обидно",

– посетовала Татьяна Васильева в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Меж тем у артистки есть возможность проводить время с внуками в Москве. В свое время она не пожалела денег и купила каждому из наследников сына Филиппа по квартире в столице.

Конечно, для любительницы итальянской погода Москва может и не подойти. Как сообщает "Радио 1", в столичном регионе 14 ноября ожидается до трех градусов мороза.