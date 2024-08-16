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Олег Михайлович Газманов

певец
Олег Михайлович Газманов
  • Дата рождения: 22 июля 1951
  • Место рождения: Калининградская область
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 163
  • Вес: 60
  • Жена/Муж: Марина Анатольевна Муравьева-Газманова
  • Дети: Родион, Филипп, Марианна

Родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области в семье фронтовиков, которые были родом из Белоруссии, бабушка жила в Минске.

В 1973 году окончил Калининградское высшее инженерное морское училище (КВИМУ) по специальности "холодильные и компрессорные машины и установки". С третьего курса занимался наукой, ходил на судах в море.

После окончания учебы был приглашен работать преподавателем на кафедре КВИМУ, читал лекции, писал диссертацию. Когда научная работа была завершена, понял, что реализовать свой потенциал как ученого в период застоя невозможно.

В 1981 году окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары. Начинал свою творческую деятельность в группе "Атлантик", (самой популярной в то время ВИА) во время учебы в музыкальном училище работал в ресторане гостиницы "Калининград". После окончания музыкального училища 4 года работал в группе "Синяя птица" После этого пел в группах "Визит" и других. Играл в рок-группах "Диво", "Галактика".

В 1983 приезжает в Москву. К этому времени он является автором музыки и текстов и предлагает их известным артистам. В 1988 году его сыном Родионом Газмановым была записана песня "Люси" (автор сл и муз О. Газманов) которая стала очень популярной.

В 1989 году создал группу песню и клип "Эскадрон", которая становится супер – популярной. В конце 1980-х годов выступал с сыном Родионом Газмановым. Первой клавишницей группы была Галина Романова. Одновременно с работой в группе "Эскадрон" Галина Романова была и исполнительницей некоторых песен Газманова ("Мальчик-недотрога", "Снежные звезды", "Мой моряк").

В 1992 году был приглашен в Монте-Карло, где получил премию "The World Music Awards"

В 1997 году песня "Москва", написанная к 850-летию города, стала неофициальным гимном российской столицы.

С 2002 года является Послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В 2012 году принял участие в записи Государственного гимна Российской Федерации с Академическим ансамблем песни и пляски им. А. В. Александрова. Также записал сольное исполнение Государственного гимна Российской Федерации.

В 2013 году присвоено звание Почетного гражданина города Калининграда и города Саратова.

В 2014 году принял активное участие в мероприятиях по подготовке и проведению Олимпийских Игр в Сочи. Член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

1 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Президента Российской Федерации В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Является мастером спорта по спортивной гимнастике, капитан 3 ранга в отставке.

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