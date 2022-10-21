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Беременная? Сияющая от счастья Бузова показала детскую в новой квартире

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Беременная? Сияющая от счастья Бузова показала детскую в новой квартире

Ольга Бузова может позволить себе более роскошные апартаменты, чем ее младшая сестра.
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Популярная российская телеведущая, певица, актриса, дизайнер и блогерша Ольга Бузова за годы активной карьеры нажила себе приличное состояние, позволяющее ни в чем себе не отказывать и приобретать даже самую солидную недвижимость. Однако у ее сестры Анны Бузовой дела обстоят намного скромнее.

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Ставшая известная благодаря телепроекту "Дом-2" младшая сестра Ольги Бузовой лишь недавно смогла позволить себе приобрести квартиру в Москве. В ее столичной недвижимости все еще идет ремонт, причем, периодически возникают проблемы.

Анна Бузова вместе с супругом постоянно контролирует процесс и даже делится с подписчиками фотографиями с места ремонта. На днях она рассказала в социальных сетях, что "строительный ад" походит к концу, однако впереди у супругов "мебельный ад".

Отделка в их скромной квартире уже сделано, поэтому теперь блогерше вместе с мужем предстоит обставить дом всем необходимым. Пока апартаменты пустуют, они решили показать планировку.

Так, супруг Анна Бузовой, демонстрируя в соцсетях новое семейное гнездышко, указал на одну из комнат и назвал ее гостевой. Однако мужчина сразу исправился и подчеркнул, что это детская. Неужели сестра Ольги Бузовой беременна? Ответ на этот вопрос блогерша оставила за скобками, лишь посмеявшись на оговору мужа. Однако было видно, что она сияет от счастья.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2022, 10:53 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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